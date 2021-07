“No recuerdo si les había contado esta historia de terror: hace muchos años, me quedé dormida con los lentes de contacto y se me secó el ojo… se secó por completo y el lente se pegó al ojo”, fue lo primero que dijo la también artista de ‘La nieta elegida’, que tiene coincidencia con ‘Pa’ quererte’ y ‘La reina del flow’.

Ya después, la famosa dio más detalles de lo que le sucedió y comentó que por la situación, incluso, terminó en urgencias, donde el oftalmólogo le dijo, en palabras de ella: “Te hiciste un daño tremendo en la capa de la córnea”.

Y es que antes de ir al médico, la celebridad nacida en Venezuela se retiró los lentes de una forma que, aparentemente, no era la correcta.

“En la madrugada, me empezó un dolor terrible y yo, en vez de humedecer el ojo y retirar el lente, me los arranqué. O sea, hice toda la fuerza, me dolió mucho y, a la mañana siguiente, me amanecieron los ojos literalmente pegados, me puse agua fría, agua tibia, góticas, y ya entré en crisis cuando cogí el celular y la luz fue como si me estuvieran quemando el ojo”, narró la novia del actor Julián Román.