Los gatos son animales fascinantes que han acompañado al ser humano desde hace miles de años, por eso hablan con las personas de 3 formas diferentes, y una de ellas no se nota mucho.

(Lea también: Consejos prácticos y efectivos para localizar rápidamente a gatos y perros extraviados)

Su comportamiento misterioso y su aguda sensibilidad les han otorgado una reputación de seres capaces de predecir el futuro, especialmente la muerte.

¿Qué es la intuición en animales?

La intuición animal se refiere a la capacidad de los animales para detectar cambios en el medio ambiente antes de que los humanos sean conscientes de ellos.

Los animales, como los perros, caballos y pájaros, han sido conocidos por prever eventos como terremotos, huracanes y tsunamis.

La capacidad de los animales para detectar cambios sutiles en el ambiente puede deberse a su agudo sentido del olfato, la audición y otros sentidos.

¿Qué hay de cierto en esta creencia popular?

No existe una respuesta definitiva a esta pregunta, pero hay algunas evidencias que sugieren que los gatos pueden percibir señales que los humanos ignoramos o no entendemos.

Por ejemplo, se ha observado que algunos gatos muestran una conducta inusual antes de que ocurra un desastre natural.

Esto se debe a que los gatos, los cuales lamen a las personas por varias razones, tienen los sentidos muy desarrollados y pueden detectar cambios en la presión atmosférica, la temperatura, el sonido o las vibraciones del suelo.

Otro caso que ha llamado la atención es el de un gato que vive en una residencia de ancianos y que parece saber cuándo uno de los residentes está a punto de morir.

El gato se acerca a la habitación del enfermo terminal y se queda con él hasta que fallece, maullando de forma especial.

(Vea también: Consejos para elegir comida adecuada para su mascota; ingredientes previenen enfermedades)

Algunos expertos creen que ese gato puede oler las sustancias químicas que libera el cuerpo humano cuando se acerca la muerte, como el acetona o el etanol.

Estos ejemplos no demuestran que los gatos tengan un sexto sentido o poderes sobrenaturales, sino que son capaces de interpretar información que nosotros no podemos o no sabemos procesar.

Los gatos son animales muy sensibles y empáticos, que pueden percibir el estado de ánimo y la salud de las personas con las que conviven. Por eso, no es extraño que se muestren más cariñosos o protectores cuando notan que algo no va bien.

Lee También

Aunque hay informes anecdóticos de gatos que han demostrado comportamientos extraños antes de una tragedia, no hay evidencia científica que respalde la idea de que los gatos son capaces de presagiar eventos futuros.

La intuición animal es un tema fascinante y todavía se está investigando, pero debemos tener cuidado al interpretar los comportamientos de los animales.

Si tienes un gato, lo mejor que puedes hacer es cuidarlo y asegurarte de que esté seguro en todo momento.