Hacerse cargo de un animal de compañía implica suplir todas sus necesidades, siendo la alimentación la que mayor atención requiere, pues tiene las funciones básicas de crecimiento, sostenimiento y metabolismo, es decir, la alimentación es la base de la salud física, mental y emocional de los perros o de los gatos, así como del resto de especies del planeta. También existen alimentos que pueden traer beneficios a los canes, como el apio, el cual ayuda a purificar su organismo.

Qué alimentos son buenos para las mascotas

Por lo que, según explica Fredy Alberto Manrique López, médico veterinario especialista en comportamiento clínico animal, los efectos negativos que puede tener sobre ellos darles concentrados de mala calidad pueden llegar a generar un déficit en los nutrientes necesarios, generando delgadez extrema u obesidad, un pelaje en mal estado, una absorción inadecuada de los nutrientes, problemas inmunológicos, y de forma crónica, puede desencadenar algún tipo de cáncer, de diabetes o problemas hepáticos.

En ese sentido, “es importante considerar no suministrar huesos, comida en mal estado, cruda o de marca no reconocida, por lo que se debe revisar que el alimento que vamos a comprar tenga registro ICA”, añade Manrique López.

Además, es importante tener en cuenta que en función del precio existen diversas calidades y condiciones como su edad o su estado de salud, porque algunos pueden estar enfocados a animales que padecen alergias, problemas comportamentales, renales, del hígado o metabólicos, por ejemplo, aunque de ser así, lo más recomendable es consultar a su veterinario de confianza.

Entonces, para seguir una ruta en la elección de la alimentación hay que seleccionar primero la etapa fisiológica del animal (si es cachorro, adulto o geriátrico), coincide la médica veterinaria con especialización en gastroenterología y nutrición clínica, Natalia Gil, y lo siguiente es revisar la tabla nutricional: “Lo primero es saber leer una tabla de ingredientes para poder saber si me están vendiendo un buen producto o no y por ende también saber por qué es más costoso o por qué no, ya que ‘más caro’ no necesariamente significa ‘mejor’”.

Normalmente, según detalla Gil, una tabla nutricional debe listar, por regulación, los ingredientes que contienen de mayor a menor cantidad. Entonces, si en la tabla lo primero que aparece es “Pollo”, significa que el ingrediente que mayor presencia tiene en ese alimento es el pollo.

“Idealmente, lo que más necesitan nuestros perros o nuestros gatos es proteína, sobre todo los gatos que son carnívoros, los perros son omnívoros, es decir, que no dependen al 100 % de la proteína de origen animal, es decir, la necesitan, pero también necesitan carbohidratos y ácidos grasos”.

Sin embargo, para ambas especies lo ideal es que el principal ingrediente que aparezca en la etiqueta sea proteína de origen animal y no de origen vegetal, excepto si el perro o el gato presentan alguna patología que deba ser abordada o controlada con lo que consumen. Adicional, los concentrados que se caracterizan por ser premium y super premium, tienen que tener en el listado de ingredientes fórmulas fijas.

¿Qué quiere decir? “Que, si te dicen que tiene carne, diga carne solo, pero algunos concentrados dicen “Carne” y/o “Sangre de pollo”, eso significa que no es una fórmula fija y que, de comprarlo, tú no vas a estar segura si le estás dando carne o sangre de pollo, por eso el tip que yo doy a los tutores para que elijan alimentos más digestibles es tener en cuenta que sean fórmulas fijas y que su principal componente sea un cárnico”, comenta la médica veterinaria.

En el caso de los gatos, Manrique López especifica que los gatos requieren aminoácidos como la taurina indispensables para el correcto funcionamiento de la vista, el cerebro y el corazón, y que es recomendable complementar sus dietas con comida húmeda que contengan, y es en enfático en señalar que no es recomendable suministrar comida en exceso ni tampoco disminuir su consumo, algo que también aplica para los perros.

Por otro lado, respecto al suministro de premios y recompensas con galletas, carbohidratos e incluso dulces, anota que “no son sanos e incluso algunos están contraindicados para los animales de compañía como sucede con las uvas y los chocolates, los cuales pueden llegar a ocasionar intoxicación grave”. Lo ideal es que el sistema de recompensas se haga con galletas o dulces especiales para sus especies y que contengan aditivos sanos como probióticos.

Muchas personas acostumbran darles a sus animales de compañía carnes y algunas verduras cocinadas… ¿Esa es una buena práctica? “Depende de cada individuo”, responde Gil. Se refiere a que para tener estas prácticas se debe consultar con el médico veterinario tratante o con uno experto en nutrición, pues al añadir estos ingredientes en las dietas pueden estar alterando el equilibrio nutricional obtenido con el concentrado.

Cómo hacer para que los perros y gatos tengan una alimentación adecuada

Manrique, para finalizar, hace una lista de prácticas de consumo que se pueden emplear con los animales de compañía para garantizar que su alimentación es la adecuada:

Garantizar la calidad del agua de consumo, s i presenta turbidez o no es apta para el consumo humano, tampoco lo es para los caninos y felinos.

Mantener los recipientes limpios libre de mohos y suciedad para prevenir contaminación, evitar en lo posible recipientes de plástico, ya que genera cambios en la palatabilidad del agua, se recomiendan de acero o porcelana, y en animales de gran alzada, ponerlos altos para evitar incomodidad al momento de la ingesta.

Combinar una dieta adecuada de concentrada con suplementos como los nutracéuticos (sustancias de origen natural que generan beneficios en la salud y comportamiento de un individuo), los cuáles se recomiendan siempre bajo la supervisión de un médico veterinario con conocimientos de nutrición, algunos de ellos son naturales como la cúrcuma, resveratrol o incluso omega 3, las cantidades y fuentes son siempre en función de su condición de salud y metabólica.

