Con el aumento de la temperatura, sobre todo en otras ciudades de Colombia que no son Bogotá, el uso de aires acondicionados y ventiladores incrementa. Si bien sabemos que estos electrodomésticos gastan energía, la duda siempre es cuál gasta más y por qué.

La respuesta es un poco obvia al decir que el aire acondicionado gasta más luz, debido a que el ciclo de refrigeración que implica comprimir y expandir un refrigerante para extraer el calor del aire interior y luego liberarlo al exterior. Este es un proceso que requiere una cantidad significativa de energía eléctrica para operar el compresor y los componentes asociados.

(Lea tambien: Planificación financiera para personas mayores: cómo manejar el dinero durante la pensión)

Por el contrario, los ventiladores gastan una menor cantidad de luz porque no necesitan un ciclo refrigerante y su sistema funciona distinto. Mientras un ventilador eléctrico de tamaño estándar suele consumir entre 50 y 100 watts por hora en función de la velocidad en la que operan, un aire acondicionado puede consumir en promedio entre 1.000 y 5.000 watts.

Pero hay otros factores para tener en cuenta: este no es solo un impacto para el bolsillo, sino para el medio ambiente. Definitivamente los aires acondicionados no solo consumen más energía, sino que no son la mejor opción para el planeta. Ahora bien, ocurre que los aires pueden ser los favoritos debido a su sistema envolvente y de rápido enfriamiento de los lugares; muchas personas que viven en zonas muy cálidas ni siquiera salen de su casa porque allí tienen aire.

(Lea también: ¿Sus cuchillos ya no cortan? Afílelos en casa y sin tener la famosa piedra de río)

Sin embargo, solo basta hacer la cuenta de cuánto es el costo de un aire acondicionado Vs. un ventilador, la diferencia es sorprendente y con esto podría estar cuidado su bolsillo. Revise las recomendaciones para el uso de estos aparatos y les saque el mejor provecho sin pagar de más.

*Este artículo fue escrito y curado por el equipo de Robby Bienestar con apoyo de una inteligencia artificial que utiliza machine learning para producir texto similar al humano.