A la hora de cocinar, muchas personas lo que hacen es hacer un poco más y luego lo calientan en cualquier envase en el horno microondas, uno de los elementos más importantes actualmente en cualquier hogar.

Este permite que en 2, 3 o máximo 5 minutos los alimentos estén calientes y listos para consumir, ahorrando ensuciar más loza y así mismo mucho tiempo, por lo que es muy útil en cualquier hogar.

Sin embargo, lo que muchas personas no saben es que hay unos envases que por nada se pueden meter a este electrodoméstico, ya que se podría derretir, quemar o incluso hasta explotar, lo que representa un riesgo importante.

De hecho, los materiales que debe evitar al máximo meter al microondas son:

Envases de metal:

Los recipientes metálicos, como latas o envases con detalles metálicos, no deben meterse en el microondas. Cuando la radiación de microondas golpea el metal, puede causar chispas y fuego, lo que representa un peligro evidente para la seguridad.

Envases de aluminio:

El aluminio es otro material que no debe usarse en el microondas. Puede causar chispas y daños en el dispositivo, además de crear riesgos de incendio. Si desea calentar alimentos en envases de aluminio, primero transfiera el contenido a un recipiente apto para microondas.

Envases de plástico no apto:

No todos los envases de plástico son seguros para el microondas. Debe evitar aquellos que no estén marcados como “apto para microondas” o que no tengan el símbolo de microondas, ya que el calor puede causar que estos envases se derritan o liberen sustancias dañinas en las comidas.

Envases de espuma de poliestireno:

Los recipientes de espuma de poliestireno, como los vasos para llevar, no son adecuados para el microondas. La espuma de poliestireno puede derretirse y liberar productos químicos nocivos al calentarse.

Bolsas de papel marrón:

Las bolsas de papel marrón, como las de pan o sándwich, no son adecuadas para el microondas. Pueden incendiarse fácilmente debido a la alta temperatura y la falta de humedad en el microondas.

Envases de vidrio frío:

Si va a calentar alimentos en un recipiente de vidrio, asegúrese de que esté a temperatura ambiente o tibio. El vidrio frío puede romperse cuando se somete a un cambio rápido de temperatura.

En resumen, es esencial seleccionar los envases adecuados al utilizar el microondas. Evitar los envases de metal, aluminio, plástico no apto, espuma de poliestireno, bolsas de papel marrón y vidrio frío es fundamental para garantizar la seguridad y evitar daños tanto en el dispositivo como en el resto del hogar.

