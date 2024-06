La actriz de ‘Betty, la fea’, Lorna Cepeda, se ha vuelto bastante reconocida en el medio gracias a su participación en la novela latinoamericana más famosa de todas, como Patricia Fernández, que popularmente llamaban ‘Peliteñida’ en la producción.

Sin embargo, muchos no conocen la dura situación por la que tuvo que pasar y que también originó una vivencia que para ella fue milagrosa. Este pudo haber sido el motivo que la mantuvo alejada de las redes sociales a principio de este año, pero no lo aclaró.

Y es que en varias oportunidades ella ha contado que tuvo cáncer de piel, como lo narró en el programa Desnúdate con Eva. Le dio un melanoma y anotó que decidió entregarle su vida a Dios.

“Le dije: ‘¿Sabes qué, Señor? Estoy mamada. Haz lo que quieras, tú tomas mejores decisiones que yo. O sea, si me quieres llevar, llévame, y si me vas a dejar, yo no tengo tiempo para ninguna ‘quimio’, yo no tengo tiempo para nada de eso, porque si yo no trabajo mis hijos no comen’”.