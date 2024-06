Este martes 18 de junio inició de nuevo la novela ‘Betty, la fea’ en la programación nocturna del Canal RCN. Pese a que esta producción ha sido retrasmitida muchas veces, los televidentes parecen no cansarse de ella.

Incluso, en la red social X, los usuarios admiten que volverán a verla y repetirla las veces que sea. Asimismo, se alegran por tener la oportunidad de disfrutarla de nuevo.

viendo #BettyLaFea como si fuera la primera vez pic.twitter.com/29xjTmJvoU — val ★ (@agriduIces) June 19, 2024

soy esta viendo el primer capitulo de betty la fea por milesima vez pic.twitter.com/mOAGnUfSa6 — Sarisss (@mehackearonma) June 19, 2024

Sin embargo, aún existen personas que no han visto el programa. “Hoy me voy a ver ‘Betty, la fea’ por primera vez, o sea sí, me sé la novela por memes y pues mis hermanas y amigas me la contaron toda. Pero ajá”, aseguró una usuaria de X.

La pobre Betty ilusionada hasta con un piropo. jajajaja y como olvidar la suerte de Beatriz Pinzón cuando la buseta le paraba en la entrada de Ecomoda y la arrimaba al frente de su casa. Jajajaja a mí me toca caminar medio barrio para llegar.. 🤭🤣🤣 #BettyLaFea #YoSoyBettyLaFea pic.twitter.com/VcrSVn1CxC — Rafael Arias (@Rafarias97) June 19, 2024

¿Estamos todos fingiendo que nunca hemos visto Betty la Fea para volverla a ver por millonésima vez y hacernos los sorprendidos cada noche? pic.twitter.com/N7C1fj5uvI — ✨ PIPE ✨ (@Felipezapatta) June 19, 2024

De echo la cantidad de memes y publicaciones hicieron que la novela se convirtiera en tendencia número uno en X, donde la mayoría de comentarios son positivos y de respaldo a producción colombiana.

¿Cuándo estrenan la nueva temporada de ‘Betty, la fea’ en Prime Video?

Para los amantes de la novela, recientemente, anunciaron que la historia entre Armando Mendoza y Beatriz Pinzón Solano tendrá nueva tela de donde cortar.

Lo mejor de todo es que la fecha emisión de los nuevos capítulos ya esta definida. El próximo 19 de julio de este año estará lista para verla en la plataforma Prime Video.

Entonces RCN cree que de nuevo vamos a caer en el vicio de ver #YoSoyBettyLaFea después de verla en Netflix, Prime Vídeo y muchas veces en RCN??? PUES SI, COMO LA PRIMERA VEZ.#YoSoyBetty #BettyLaFea pic.twitter.com/d34MNQZ7m6 — Daniel (@daniel13nunez) June 19, 2024

Betty en resumen es ese Ex que no superaremos nunca y amaremos siempre y que si vuelve pues ahí estamos 😅😂🩷 #bettylafea @CanalRCN 👏🏻 pic.twitter.com/8r1qyK1zs6 — Alexandra Berm (@Xalexandra2) June 19, 2024

