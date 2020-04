green

Según una investigación de la Universidad de Kansas hecha con el apoyo de 101 estudiantes, el 67 % de las mujeres aseguraron que han fingido tener un orgasmo; esto, frente a un 41 % arrojado por los hombres.

Pero, ¿por qué son ellas quienes más prefieren caer en este engaño? según los datos recopilados por el estudio mencionado y un informe de Psychology Today, la mayoría lo hacen para impulsar el ego de su pareja, pues temen herir su virilidad.

Además, otras evitan confesar que no alcanzaron un orgasmo para no ser señaladas, pues les preocupa que su pareja piense que sufren de frigidez. Algunas solo lo hacen para que no haya quiebres en su relación.

Los datos también se refirieron a quienes lo hacen simplemente para acelerar el fin del encuentro, pues no han disfrutado lo suficiente o se ha extendido demasiado.

Los investigadores también encontraron que fingir el clímax también está ligado con la edad de la mujer, pues entre más adulta es, desarrolla más seguridad y pedirá las caricias específicas que más la excitan; suelen conocer mejor su cuerpo.