La diferencia cultural entre Japón y Colombia es bastante grande en temas de educación, disciplina y más factores que hacen creer que incluso en muchas cosas de la vida puedan ser superiores a nosotros.

Sin embargo, no todo es tan bueno como parece, ya que pese a que viven de manera más segura y tranquila, también es uno de los países con mayor tasa de suicidios en el mundo, lo que hace reflexionar que hay algún problema dentro de esa sociedad con diferencia al resto.

En una entrevista del conferencista japonés Yokoi Kenji con el periodista Jaime Bayly, el asiático explica qué tiene Colombia que le hizo quedarse en vez de devolverse a su país.

“Japón es el país con el índice de longevidad más alto, es el lugar con más centenarios en el mundo, especialmente en la isla de Okinawa. Tiene un índice de violencia muy bajo, pero también tiene un índice muy alto de suicidios”, comenzó explicando.

Y agregó: “Uno de los estudios de los japoneses explica que sufren de algo que se llama ‘exceso de paz’. Por ejemplo en mi caso, yo no sabía que me estaba pasando, pero me estresó mucho mi adolescencia en Japón y hasta comencé a considerar la muerte, principalmente por crisis existenciales”, reveló Kenji.

Al buscar una solución, “descubro que me hace falta una dosis de caos y mi madre me dijo que había leído al respecto y me mandó para Colombia. Desde que aterricé, mi cerebro sale de un letargo de ‘hay mucha paz y me quiero morir’, a un modo de ‘cuidado con la maleta, el celular y tengo que sobrevivir’“, continuó.

“Esa dosis de acción me fue muy útil en la adolescencia y pese a que viví muchos años en Japón siempre fue mi deseo regresar a Colombia y vivir como vivían mis familiares”, concluyó el conferencista.

De esta manera, en resumen lo que quiso explicar Kenjo es que el humano necesita de un pequeño nivel de caos y peligro para mantenerse activo con ese nivel de alerta, mientras que la paz completa aburre e incluso puede llevar hasta la muerte.

Sin embargo, también agrega que el nivel de caos que se presenta en los países latinoamericanos ya es excesivo y, como se muestra en los diferentes diarios día a día, también puede ser más que perjudicial.

Tasa de suicidios en Japón

Este es uno de los países con mayor tasa de personas que se quitan la vida en su territorio debido al aislamiento y otros factores que alteran la salud mental principalmente de los jóvenes.

El total de suicidios en Japón ascendió a 21.584 personas en 2022 debido al primer aumento de suicidios entre los hombres en 13 años, según informó la agencia de noticias japonesa Kyodo News.

El número de suicidios aumentó en 604 hasta 14.543 muertes. Se trata de un aumento de 577 suicidios con respecto al 2021.