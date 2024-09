Aunque parece ser un detalle menor, para muchos sin trascendencia, hay aerolíneas que recomiendan a los viajeros no utilizar pantalones cortos a la hora de un viaje. Una de las razones es por higiene, pero hay otra que tiene que ver con temas de seguridad.

Y es que los asientos de los aviones son utilizados por muchas personas y allí se pueden acumular bacterias y gérmenes. Al usar pantalones cortos, la persona expone una mayor superficie de su piel a este contacto, lo que aumenta el riesgo de contraer alguna infección.

De igual manera, en un vuelo es común que se derramen bebidas o alimentos, por lo que, si esto ocurre, las piernas podrían entrar en contacto directo con líquidos potencialmente contaminados.

Pero en cuanto a seguridad, una estudiante española de un curso de azafata identificada en TikTok como ‘Clauucuerdoo’ aseguró que en una de las clases aprendió que lo recomendable es viajar con pantalón largo.

“No vayas nunca en un avión con pantalón corto. Yo esto no lo sabía y, de hecho, siempre voy con vaqueros cortos o pantalón corto y hasta con sandalias, pero ya no lo voy a volver a hacer. Estoy haciendo un curso para ser azafata y he aprendido esto hoy que no sabía”, indicó inicialmente la joven.

Según su explicación, todo tiene que ver con una posible emergencia que se presente en el avión y que obligue a una evacuación rápida.

“Es básicamente porque si hay una emergencia y se tiene que hacer una evacuación, por las puertas y algunas ventanas del avión salen toboganes inflables y se tienen que tirar todos los pasajeros. Con la velocidad a la que te estás tirando, literalmente sales disparado, te quema. Te quema toda la pierna como vayas sin pantalón largo. Es como cuando te tiras por un tobogán cuando eres pequeño en un parque y al sol”, aseguró la estudiante.

De hecho, mencionó que por esa razón es que las azafatas siempre tienen sus piernas cubiertas.

“Consejo: por si acaso, la próxima vez que vayas en avión vete con pantalón largo, con calcetines [medias] y zapato cerrado. Por eso precisamente tu vez a todas las azafatas que si llevan vestido llevan medias, zapato cerrado, pantalón largo y no ves a nadie que tenga las piernas al aire”, concluyó al respecto.

Muchos usuarios agradecieron por el consejo y aseguraron desconocer ese detalle.

“Gracias, no lo sabía”, “me daría mucho miedo tirarme así por los toboganes”, “nunca se sabe qué puede pasar”, “yo pensaba que era por el frío”, “qué bueno saberlo”, “gracias por la recomendación”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.

¿Cómo se evacúa un avión en caso de emergencia?

La evacuación de un avión en caso de emergencia es un procedimiento riguroso y crucial para garantizar la seguridad de todos los pasajeros y tripulación. Generalmente, la evacuación de un avión sigue estos pasos:

Señal de alarma: se activa una alarma sonora y visual para alertar a todos los pasajeros sobre la emergencia.

Instrucciones de la tripulación: las azafatas y azafatos darán instrucciones claras y concisas sobre cómo actuar, como ponerse en posición fetal, cubrirse la cabeza y seguir las indicaciones para salir del avión.

Evacuación ordenada: los pasajeros deben salir del avión de manera ordenada y siguiendo las indicaciones de la tripulación. Es importante mantener la calma y evitar el pánico.

Uso de los toboganes de emergencia: en muchos casos, se utilizarán toboganes inflables para evacuar rápidamente el avión. Es fundamental seguir las instrucciones de la tripulación al deslizarse por los toboganes.

¿Por qué es importante evacuar rápidamente?

Riesgo de incendio: en muchas emergencias, existe el riesgo de que se inicie un incendio en el avión.

en muchas emergencias, existe el riesgo de que se inicie un incendio en el avión. Intoxicación por humo: el humo tóxico puede dificultar la respiración y causar asfixia.

el humo tóxico puede dificultar la respiración y causar asfixia. Daños estructurales: el avión puede estar dañado y existe el riesgo de que colapse.

