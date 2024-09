Es normal ver a los pasajeros solicitar ayuda a las azafatas para guardar sus maletas de mano. Sin embargo, esta práctica no es habitual en la mayoría de las aerolíneas, pues las razones detrás de esto son múltiples.

Mismo caso o curiosidad de por qué las azafatas saludan a los pasajeros al abordar el avión, pues esto no es solo por cortesía y hay una razón fundamental.

Motivo por el que las azafatas no ayudan con el equipaje

Levantar objetos pesados de forma repetitiva puede causar lesiones en la espalda, hombros y brazos, pues las aerolíneas tienen políticas que desalientan a los tripulantes de levantar el equipaje de los pasajeros para evitar que sufran lesiones laborales.

Según una azafata que explica por medio de TikTok desde la cuenta @cierra_mistt, reveló varios secretos que tienen que ver con esto y diversas curiosidades de los aviones.

La razón por la que no ayudan a los pasajeros con su equipaje es el mismo mencionado anteriormente (puede causar lesiones), en este caso y si eso llega a suceder, indica que no tienen una compensación porque aún no están en horario laboral, pues el tiempo de trabajo no inicia en cuánto llegan al aeropuerto, sino hasta que todos los pasajeros están a bordo y las puertas del avión estén cerradas.

Incluso, otra de las razones también es la eficiencia, pues ayudar a cada pasajero a guardar su equipaje de mano podría retrasar el proceso de embarque y afectar el horario del vuelo.

(Vea también: Los lugares en el mundo donde ingresar está totalmente prohibido; dos están en América)

¿Qué cosas no pueden hacer las azafatas?

No pueden hacer tareas que comprometan la seguridad del vuelo

Su principal función es garantizar la seguridad de todos a bordo. Esto significa que no pueden hacer tareas que los distraigan de sus responsabilidades de emergencia.

No pueden consumir alcohol o sustancias psicoactivas durante el servicio

Es fundamental que las azafatas estén completamente sobrias y alertas para poder responder ante cualquier eventualidad.

No pueden compartir información confidencial

Las azafatas tienen acceso a información sensible sobre el vuelo, los pasajeros y la aerolínea. Revelar esta información podría poner en riesgo la seguridad de todos a bordo.

No pueden tener un comportamiento inapropiado

Se espera que las azafatas mantengan una actitud profesional y respetuosa en todo momento. Esto incluye evitar discusiones, ser groseras o mostrar favoritismo hacia ciertos pasajeros.

No pueden hacer tareas que excedan sus capacidades físicas

Levantar objetos pesados de forma repetitiva, como el equipaje de los pasajeros, puede causar lesiones (lo que se indicó anteriormente).

Lee También

¿Qué hacen las azafatas durante el vuelo?

Estas son varias de las responsabilidades, pues no solo se basa en servir bebidas como té o café en el viaje en avión.

Seguridad

Hacen demostraciones de seguridad.

Supervisión de la cabina.

Gestión de emergencias.

Primeros auxilios.

Servicio al cliente

Bienvenida y acomodo.

Servicio de alimentos y bebidas.

Atención a las necesidades de los pasajeros.

Asistencias a pasajeros con necesidades especiales.

Lee todas las noticias de vivir bien hoy aquí.