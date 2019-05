View this post on Instagram

Durante el primer día de su periplo por las sedes principales de gigantes informáticos como Apple y Cisco, en California (Estados Unidos), el Presidente @ivanduquemarquez estuvo acompañado por 14 emprendedores colombianos, quienes tuvieron la oportunidad de mostrar sus plataformas y exponer sus casos de éxito. #ColombiaEmprendedora 📸 @nooficialfoto