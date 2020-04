El fotógrafo contó que durante casi 2 años estuvo “en el hueco”, no solo por la depresión que tenía, sino también porque estuvo lesionado de la espalda. Eso, según él, hizo que se alimentara mal y, por consiguiente, subiera de peso.

Santos recordó esa difícil época debido a que muchos seguidores le han escrito diciéndole que están pasando por una situación similar; ante esto, él les aconsejó que “busquen un psiquiatra”, así como él lo hizo.

“Durante mucho tiempo me negué a estar mal y buscar ayuda. Hacía meditaciones o cosas alternativas, y no las descalifico, pero medicarme fue lo mejor que me pudo pasar en mi situación”, manifestó el también periodista.