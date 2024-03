Por: Robby Bienestar

Santa Teresa de los Andes fue una monja chilena nacida como Juana Fernández Solar en 1900 y fallecida en 1920. Es conocida por ser miembro de la Orden de las Carmelitas en América Latina y la primera en ser canonizada.

La gente recurre a Santa Teresa de los Andes por varias razones. En primer lugar, se le atribuyen numerosos milagros y se considera una intercesora eficaz ante Dios. Muchos fieles creen que ella intercede por ellos en momentos de necesidad o dificultad. Además, su vida ejemplar y su profunda espiritualidad la convierten en un modelo a seguir para muchos católicos, especialmente para aquellos que buscan vivir una vida de oración, sacrificio y servicio a los demás.

¿Cuál es la oración a Santa Teresa de los Andes para pedirle un favor?

“Oh Santa Teresa de los Andes, ejemplo de amor y entrega a Dios, hoy me acerco a ti con humildad y gratitud en mi corazón. Te doy gracias por tu vida de santidad, por tu profunda devoción y por los milagros que has realizado en nombre de aquellos que te invocan con fe.

En este momento, te pido humildemente que intercedas por mí ante el Señor. Concédenos tu valiosa ayuda y protección en este camino de vida, llena de obstáculos y desafíos. Guía mis pasos, fortalece mi fe y acompáñame en cada momento de prueba. Santa Teresa de los Andes, modelo de pureza y entrega, te imploro que escuches mis súplicas y que, según la voluntad divina, me concedas la gracia que tanto anhelo (expresar aquí su petición). Te prometo honrarte siempre y seguir tu ejemplo de amor y servicio a Dios y a los demás. Amén.”

