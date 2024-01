En Chinavita, Boyacá, la devoción gira en torno a la Virgen del Amparo. La imagen de ella, ubicada en el altar mayor, atrae peregrinos y fieles de toda la región. La tradición cuenta que la figura fue hallada por un campesino hace muchos años atrás y desde entonces se le atribuyen numerosos milagros.

La Virgen del Amparo es considerada protectora de la comunidad, especialmente en momentos difíciles. La gente acude a ella con fe, buscando consuelo y esperanza.

Oración a Nuestra Señora del Amparo de Chinavita

“Oh Virgen del Amparo de Chinavita, madre amorosa y protectora, hoy me acerco a ti con humildad y devoción. Te ruego con fervor en mi corazón que derrames tu luz sanadora sobre mi salud y la de mis seres queridos. Imploro tu intercesión para alcanzar la abundancia y prosperidad en todos los aspectos de mi vida. Guía mis pasos hacia la senda del bienestar y la plenitud, amparándome con tu manto sagrado. En este acto de súplica te doy gracias por tus innumerables bendiciones pasadas y presentes. Acepta mi gratitud sincera, oh Virgen milagrosa, por ser mi refugio en momentos de dificultad. Confiando en tu amor maternal, pongo mis anhelos y agradecimientos a tus divinos pies esperando tu benevolencia y protección constante. Amén.”

