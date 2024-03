Por: Robby Bienestar

Felipe de Jesús fue un sacerdote católico y mártir mexicano. Nació en 1572 en México y fue educado en la fe católica. Se unió a la orden de los franciscanos y fue enviado como misionero a Japón en 1590, donde la religión cristiana estaba prohibida y perseguida.

Felipe de Jesús, junto con otros cristianos, fue arrestado en 1596 por las autoridades japonesas que buscaban erradicar el cristianismo en el país. A pesar de la tortura y las amenazas de muerte, él y sus compañeros se mantuvieron firmes en su fe. Finalmente, fueron crucificados el 5 de febrero de 1597.

Las personas recurren a Felipe de Jesús como un santo intercesor, especialmente en México y entre la comunidad católica en general, para pedir su ayuda en momentos de dificultad, persecución religiosa o para fortalecer su propia fe. Se le considera un símbolo de valentía y perseverancia, y su ejemplo inspira a muchos fieles a mantenerse firmes en sus convicciones religiosas, incluso frente a la adversidad.

Oración milagrosa a Felipe de Jesús para pedir su ayuda

“Oh, Felipe de Jesús, mártir valiente y fiel servidor de Dios, hoy me inclino ante ti con gratitud y humildad. En este momento de encuentro, elevo mi corazón hacia ti, reconociendo tu ejemplo de fe inquebrantable y sacrificio por el bien del evangelio. Te doy gracias por tu valentía ante la persecución y por tu testimonio de amor por Cristo hasta el último aliento. Te pido, oh santo mártir, que intercedas por mí ante el trono de la gracia divina. Imploro tu ayuda y protección en mis desafíos diarios, especialmente en [mencionar aquí sus preocupaciones o dificultades]. Que tu espíritu de fortaleza y confianza en Dios guíe mis pasos y fortalezca mi fe en todo momento. Inspírame a seguir tu ejemplo de entrega total al servicio de Dios y de los demás. Que tu poderosa intercesión me alcance y me conceda la gracia que tanto necesito ¡Oh Felipe de Jesús, mártir glorioso, ruega por nosotros! Amén.”

