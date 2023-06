El organismo perteneciente a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) especializado en gestiones políticas de prevención, promoción e intervención a nivel mundial de la salud, lanzó la alerta global luego de los hallazgos registrados en el aspartamo, uno de los componentes que hace parte de la Coca-cola Dietética.

Vale anotar que el aspartamo es un edulcorante no nutritivo, que se usa desde la década de los ochenta en gaseosas dietéticas o refrescos sin azúcar, o en otros productos, como la pasta de dientes, según detalló el diario El País de España.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) este ingrediente podría ser declarado en julio próximo como “posiblemente cancerígeno para los humanos” por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), rama de investigación del cáncer de la entidad, indicó Reuters.

