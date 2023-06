Para quienes se han hospedado en la prestigiosa cadena de hoteles Marriott, uno de los detalles más llamativos es la dificultad que representa obtener una Coca-Cola en sus instalaciones. En cambio, Pepsi es la bebida que se suele conseguir con mayor frecuencia.

Esta historia, que se remonta a 1991, deja ver como a lo largo del tiempo son pocos los negocios que han preferido Pepsi en vez de Coca-Cola, lo que lleva a saber el porqué Marriott se opuso al gigante de las bebidas mundiales.

Por qué en los hoteles Marriott no tienen Coca-Cola

Este hecho, que ya lleva 31 años, se remonta a una de las grandes crisis de la cadena hotelera en los inicios de la década de 1990 en la que Marriott no tenía mucho dinero disponible para pagar a sus proveedores y recurrió a la solidaridad de muchos de ellos para afrontar aquellas dificultades.

No obstante, Coca-Cola Co., que hace poco cayó varios lugares entre las marcas más valiosas del mundo, no se unió a aquella petición y se negó a prestarle a Marriott entre US$50 y US$100 millones en condiciones favorables, lo que molestó a los propietarios de la cadena. Sin embargo, Pepsi sí prestó el dinero a la familia Marriott.

“En efecto, nos estaban pidiendo que nos convirtiéramos en ‘banqueros’”, dijo en su momento Charles Frenette, directivo de Coca-Cola, en un memorando que circuló entre los empleados de la empresa.

Así, Marriott nombró a PepsiCo Inc. como su principal proveedor bebidas y refrescos oficial después de una relación de 20 años con Coca-Cola.

Un portavoz de Marriott, Robert T. Souers, dijo que la decisión de la compañía de cambiar de proveedor de refrescos se basó en criterios “económicos, de servicio y de calidad”.

Fuentes conocedoras del negocio destacaron que la cuenta de Marriott estaba en torno a cerca de US$2 millones al año para Coca-Cola.

La excepción a este acuerdo son las propiedades que Marriott posee en el estado de Georgia en EE. UU., donde opera la sede central y los ‘headquarters’ de Coca-Cola. En este estado y la ciudad de Atlanta sí se consiguen productos Coca-Cola en la cadena hotelera y sus marcas. Cabe destacar que la marca de Atlanta se consigue en casi todo el mundo, salvo en dos países.

En agosto de 2018, PepsiCo también firmó un acuerdo de varios años con Marriott International Inc. para el suministro de bebidas a las marcas de Marriott y Starwood adquiridas en 2016.

De esta manera, PepsiCo proporciona bebidas a cerca de 4.000 propiedades de Marriott en Norteamérica y alrededor de otros 900 hoteles de Marriott en todo el mundo.

También proporcionó a los miembros del esquema de lealtad de Marriott acceso a “experiencias de entretenimiento y deportes globales únicas en la vida”.

En 2018, PepsiCo firmó un acuerdo de marketing exclusivo con el Madison Square Garden Co., poniendo fin al contrato de casi 108 años de Coca-Cola Co. con la compañía de deportes y entretenimiento con sede en Nueva York.