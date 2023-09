De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), actualmente la resistencia de las bacterias a los antibióticos es una de las mayores amenazas para la salud mundial, la seguridad alimentaria y el desarrollo de la humanidad. Recientemente alertaron sobre dolores de cabeza en personas y de qué manera tratarlos.

Es necesario aclarar que la resistencia bacteriana es la capacidad que tienen las bacterias para evadir el efecto mortal que producen los antibióticos sobre ellas. Estas bacterias farmacorresistentes pueden causar infecciones que resultan muy difíciles de tratar en los seres humanos y los animales.

(Vea también: Según estudios, agregar sal extra en las comidas puede aumentar riesgo de muerte prematura)

El doctor Henry Manuel Mendoza, infectólogo de la Clínica del Occidente explica que, a nivel mundial, diferentes estudios en laboratorios registran una evidencia en la que se demuestra una resistencia importante de las bacterias a los antibióticos. “La peligrosidad radica en que no se están desarrollando nuevos antibióticos con la misma velocidad en la que las bacterias se están haciendo más fuertes o resistentes”, indicó.

Sin embargo la OMS insiste en que, además de desarrollar nuevos medicamentos, también se deben cambiar algunos comportamientos como la automedicación y el abuso de consumo de estos fármacos. Incluir medidas que ayuden a reducir la propagación de infecciones como el lavado frecuente de manos, la seguridad en las relaciones sexuales y una buena higiene alimentaria.

(Lea también: Fumar en el carro causa serios problemas de salud a los acompañantes; enfermedades y más)

“Las personas deben ser responsables con el uso de medicamentos; no deben automedicarse y tampoco consumir antibióticos para enfermedades o patologías que no lo requieren, por ejemplo: una gripa que es producida por un virus que no mejorará con este tipo de medicamentos y, por el contrario, hará que sus bacterias se fortalezcan”, comentó el doctor Mendoza quien además recomienda a los especialistas disminuir el tiempo de consumo de los antibióticos.

Lee También

Entre las infecciones más complicadas de tratar actualmente se encuentran: la neumonía, la tuberculosis, la septicemia, la gonorrea o las enfermedades de transmisión alimentaria, entre otras enfermedades comunes que, de no tomarse las medidas necesarias, el mundo podría estar entrando en una era post-antibióticos en la que este tipo de infecciones y lesiones menores volverán a ser potencialmente mortales.

(Vea también: Pastilla ‘del día después’ es más eficaz acompañada de un analgésico, según investigación)

La OMS advierte que a diario están apareciendo y propagando en todo el planeta nuevos mecanismos de resistencia que ponen en peligro la capacidad de tratamiento contra las enfermedades infecciosas, generando incrementos en los costos médicos, prolongación en las estancias hospitalarias y aumento en la mortalidad.