Los cigarrillos poco a poco van quedando relegados en algunos espacios en los que históricamente se podían consumir. Cuesta creer que en algún momento las personas podían fumar en los aviones, en los restaurantes y casi que en cualquier lugar, sin importar el daño que podían hacerle a las demás personas.

A medida que pasa el tiempo, las políticas se vuelven más restrictivas con este hábito que mata a 8 millones de personas cada año, según datos de este año de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Ya no se puede fumar en estos espacios, pues son considerados libres de humo.

Sin embargo, queda un espacio en el que todavía es posible fumar sin ninguna restricción: dentro de los carros particulares. Algunas personas lo hacen y quizás no son conscientes del daño que le hacen a las demás personas que entren al auto, principalmente a los niños.

Un estudio reciente publicado en la revista Environmental Research estudió las concentraciones de nicotina y nitrosaminas -cancerígenos del tabaco- en el polvo depositado de automóviles privados y encontró que hay una exposición notablemente mayor de estas sustancias concentrada en los vehículos de conductores que fuman, aunque en todos se encontró cierta exposición de estas sustancias.

El diario europeo El País conversó con Esteve Fernández, jefe de la Unidad de Control de Tabaco del Instituto Catalán de Oncología (Ico), participante de una de estas investigaciones de las concentraciones de nicotina en sitios cerrados.

El experto manifestó que en estos lugares pequeños y con poca ventilación, aumentan los niveles de exposición al humo ambiental que surge de la quema del cigarrillo y lo que exhala el fumador. En la investigación también se midieron compuestos en polvo sedimentado en las superficies de los coches.

“Es una exposición puntual, poco tiempo (entre 15 minutos y una hora), pero con exposiciones que son entre seis y 12 veces más altas que las que se dan al aire libre. Es una exposición corta, pero intensa y repetitiva. Y la exposición es acumulativa”, alertó Fernández para El País de España.

Además, un estudio de 2011 del mismo investigador, encontró que la prevalencia del consumo de tabaco en los vehículos fue del 5,5% y el 2,2% de los pasajeros menores de 14 años estuvieron expuestos al humo ambiental dentro del carro.

“Cuando el coche está en marcha y circulas con las ventanillas a medio abrir, las concentraciones bajan un poco delante, pero se mantienen igual atrás. El medidor de concentración donde estaría sentado un niño pone los pelos de punta”, detalló Fernández.

Fumar dentro del auto puede causarle problemas serios a las personas que acompañan al fumador, que se conocen también como fumadores pasivos.

Los niños son particularmente susceptibles porque su sistema respiratorio aún está en desarrollo, la exposición al humo en automóviles puede causar problemas respiratorios a largo plazo y aumentar el riesgo de infecciones respiratorias agudas.

Según Blanca Llorente, directora de la Fundación Anáas y quien trabaja en función del control del tabaco en Colombia y América, expresó que “en los niños hay afectaciones en el cerebro y afecta su capacidad cognitiva en concentración, retención y memoria. También se ha asociado con depresión en los jóvenes y cáncer en cualquier parte del cuerpo”.

Si es una persona que fuma en el auto, es importante que sea consciente de que no es suficiente con abrir las ventanillas. En eso coincide Ana Navas-Acien, investigadora del Departamento de Ciencias de la Salud Ambiental de la Escuela de Salud Pública Mailman de la Universidad de Columbia, también consultada por el diario europeo.

“El coche es un espacio muy pequeño y al fumar ahí, el aire contaminado se concentra y las personas tienen menos posibilidades de evitar respirar ese aire con hasta 50 carcinógenos. Abrir ventanas no ayuda porque el aire no llega a salir y no se eliminan estos tóxicos”.

Según la Mayo Clinic, fumar cigarrillo aumenta el riesgo de morir de enfermedades del corazón, incluidas, entre las causas, ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. Causa además, según el National Cancer Institute (NCI), cáncer de pulmón, laringe, boca, esófago, garganta, vejiga, riñón, hígado, estómago, páncreas, colon, recto y cérvic, así como leucemia mieloide aguda.

La decisión de fumar en un automóvil no solo afecta al fumador, también a los pasajeros a bordo. Es una elección responsable no hacerlo, todo esto para proteger a los demás y específicamente a los niños que están en una etapa de desarrollo.