green

“No quiero dedicarle 20 años de mi vida a una persona”, expresó la joven universitaria en entrevista con el portal argentino Infobae, y dijo que desde su punto de vista la maternidad siempre ha sido una imposición cultural.

Es por ese motivo, según Ailín Cubelo Naval, que muchas mujeres que, quizá, no quieren convertirse en madres terminan siéndolo para complacer a la sociedad, y puso como ejemplo a aquellas niñas a las que sus padres les regalan coches y bebés.

“Eso lo veo hoy: papás que salen a pasear con sus hijos y las nenas van con un cochecito llevando a su propio bebé de juguete. Por eso creo que el mandato de maternidad no es algo natural, es muy cultural. Hay muchas personas que nunca se cuestionaron el tema de ser o no ser padres, siguieron un caminito: las mujeres se tienen que reproducir para la mayor parte del mundo. O sea, si tenés útero tenés que parir, es tu destino”, expresó, en ese medio, la estudiante de Ciencia Política en la Universidad de Buenos Aires.

Cubelo Naval recordó en Infobae que cuando le preguntaban a qué edad quería ser madre, ella siempre respondía “que después de los 30”, pero que ahora que tiene una pareja estable su pensamiento cambió y por eso decidió usar pastillas y otros métodos anticonceptivos.

No obstante, la joven dijo que en los dos últimos años se le “vino a la cabeza” la idea de que no era necesario planificar si no quería tener hijos a futuro, y que por eso pensó en un método a largo plazo como la ligadura de trompas.

Ailín contó que lo primero que hizo fue buscar información en un grupo de Facebook llamado “Ligadura de trompas- Argentina”, en donde unas 1.200 mujeres comparten sus experiencias. Fue así como se enteró de que ese procedimiento médico es un derecho garantizado por ley desde 2006.

La joven confesó al portal de noticias que en abril de 2019 ya había buscado ayuda profesional con un ginecólogo que “dijo que no”, y que le recomendó que “lo pensara mejor porque” todavía era muy joven para ese procedimiento.

Pero ella ya lo tenía decidido, y luego de recibir asesoría finalmente terminó ligándose las trompas y ahora comparte su experiencia con otras mujeres que buscan orientación.

Joven explica por qué se decidió por la ligadura de trompas, a sus 22 años

Un video publicado en YouTube recoge parte de las declaraciones que dio la joven sobre su decisión de ligarse las trompas y no tener hijos.