green

Para Mathilde Rochez, se trata de un ritual matutino: mientras se lava los dientes, echa “un vistazo rápido” a su horóscopo en su teléfono.

“Me cuesta admitirlo, pero sí: no puedo saltármelo. Es como tomarme el café. Sobre todo, durante este periodo…“, explica a la AFP esta mujer, de 29 años, responsable en una entidad financiera.

Como Rochez, cuatro de cada 10 franceses creen en la astrología, según una investigación del Instituto Francés de Opinión Pública (IFOP), publicada en diciembre. De Jóvenes entre los 18-24 años, casi 70 % creen en las paraciencias, incluida la astrología.

Esta tendencia se da sobre todo entre las mujeres y se replica en otros países, como en Estados Unidos, donde el 30 % cree en la astrología, según un sondeo del Pew Research Center publicado en 2018.

“Salir de la realidad”

Los motivos son varios: desconfianza hacia las instituciones, rechazo de las religiones, búsqueda de un marco que les dé seguridad y les ayude a entender el mundo…, afirma a la AFP Louise Jussian, a cargo del estudio del IFOP.

“Se trata de una generación mucho más estresada que la anterior. Siente ansiedad por la incertidumbre actual, su futuro, lo que lleva a algunos a buscar otros instrumentos para pensar en otras cosas y salir adelante”, afirma la socióloga Romy Sauvayre.

“Compro revistas solo para leer mi horóscopo. Me he descargado todas las aplicaciones posibles… Me encanta“, confiesa, por su parte, Camille, una profesora de inglés de 31 años.

“¿Si creo en ello? No, pero me permite salir de la realidad actual, que es una pesadilla. Nos da esperanzas diciendo que todo se arreglará, que hallaremos a la pareja adecuada. ¿Qué hay de malo en ello?”, dice.

Sophia Maktouche, analista financiera, explica también que mirar el horóscopo le “sienta bien”. Y “las previsiones no son para nada descabelladas. Siempre miro los signos de mis colegas y esto me ayuda a entenderlos mejor“.

Una fachada científica

La transformación de la astrología en un fenómeno cultural se explica sobre todo en que “ya no estamos frente a una vidente con una bola de cristal, sino en un producto bien vendido y perfeccionado“, según Sauvayre.

Un claro ejemplo es ‘Co-Star’, que ofrece a sus 1,6 millones de abonados en Instagram previsiones basadas en imágenes de la NASA.

“Los mapas empleados son factuales, puesto que están basados en observaciones del cielo, aunque, en sí, no revelen nada. Las interpretaciones (…) son pura invención“, afirma el astrofísico Philippe Zarka.

La astrología también se convirtió en un nuevo objeto de ‘marketing’ de las marcas de lujo, que estampan los signos zodiacales en sus productos, ya sea ropa, maquillaje o decoración interior.

¿Existe un riesgo de que estos jóvenes se alejen cada vez más de la realidad? Varios estudios apuntan a un vínculo entre las paraciencias y el complotismo. “Se trata de los mismos mecanismos de creencia”, advierte Sauvayre.