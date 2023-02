Un grupo de mujeres de la universidad EAFIT (Antioquia), compuesto por Sara Londoño, Laura Sierra, Laura Gómez y María Clara Arrieta. Han creado un kit para testear la microbiota intestinal, con el fin de detectar y prevenir causantes de una alteración de la salud en una etapa temprana. Dicho análisis es personalizado y da recomendaciones en la dieta y de estilo de vida para el usuario.

Uno de los objetivos principales de las investigadoras con respecto a su desarrollo, es facilitar el acceso al público y que toda la comunidad pueda hacerse esta prueba casera y no deban acudir a entidades médicas o científicas para ello.​

Biomatest, es una tecnología de uso sencillo, con el fin de que todas las personas puedan hacerlo por sí mismos en sus casas. Pese a que este tipo de desarrollo ya existe en otra partes del mundo, todavía no es una realidad en Latinoamérica, razón por la que estás mujeres quieren disminuir las brechas de acceso.

El análisis de la microbiota intestinal, se considera relevante para la salud, pues allí “pueden alojarse causantes de enfermedades como alergias, migrañas, trastornos gastrointestinales, autoinmunes, metabólicas o sistémicas”. dijo al medio Eafitense la investigadora Laura Sierra Zapata, profesora de la Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería de EAFIT y líder de Biomatest.

“Lo que hicimos en EAFIT fue ciencia de talla mundial, de Colombia para colombianos y para Latinoamérica. Democratizar o poner al servicio de la gente esas tecnologías que a veces son tan lejanas”. Agregó Sierra.

Por su parte, Sara Londoño expresó: “es ciencia básica que se convierte en algo aplicado, que podemos ofrecer a través de un servicio a la sociedad”.

Este proyecto comenzó con los estudios que adelantaba la docente líder, relacionados con la microbiología, “específicamente el microbioma y sus implicaciones en la salud humana. El objetivo en mente era determinar el estado de la flora intestinal en mujeres embarazadas y lactantes, medidas por técnicas biológicas y biotecnológicas para descifrar cómo esta tenía implicaciones en la nutrición de sus bebés”.

Por su parte, Abad Laboratorio, fue un aliado en el proceso, encargado de analizar en sangre el perfil lipídico. Del otro lado estaba EAFIT quien medía el microbioma con estudios coprológicos, en los que se extrae ADN.

Dicho kit pensado para la medicina preventiva, incluye tubo de muestras, instructivo y un cuestionario para reconocer hábitos del paciente. Como resultado individual se obtiene un informe diagnóstico con recomendaciones de dieta y mejoras en el estilo de vida.

“El microbioma no es algo que se afecta solo por lo que tú comes. Principalmente sí, pero también por los medicamentos que tomas, las vitaminas o suplementos, si consumes o no probióticos, si duermes bien, si haces ejercicio, si eres una persona con un buen manejo del estrés. También el ambiente donde vives, si vives en el campo o en la ciudad, si tienes animales, si tienes una enfermedad de base. Todas esas cosas son muy importantes en el microbioma. De hecho, lo que hemos visto, súper interesante, es que cambia mucho de paciente a paciente”, menciona la profe Laura al portal de EAFIT.

En la descripción del producto se puede leer “Diversos estudios e investigaciones han demostrado que el sistema digestivo es clave para alcanzar un estado de salud ideal. También, se ha comprobado que, similar a una huella digital, el microbioma intestinal es único e irrepetible en cada individuo. En él se refleja el estado de salud y se encuentran cambios los cuales pueden ser factores determinantes para dar tratamiento a condiciones específicas”. Deduciendo que un diagnóstico adecuado puede mejorar la calidad de vida de un ser humano.

El test está dirigido a cualquier persona que esté entre los 2 y 70 años de edad, que desee prevenir y mejorar su estado de salud y hábitos.

Por: Jeniffer Espinosa