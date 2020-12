green

A través de un comunicado que compartió en Twitter, la Asociación aseguró que, primero, las pruebas PCR solamente detectan el virus en el 44 % de personas asintomáticas, por lo que se hace “imposible descartar la presencia de infección” en quienes dan negativo para COVID-19.

A eso, los expertos añadieron que “no existe una técnica estandarizada universal que permita asegurar la confiabilidad del proceso de toma de muestra en diferentes países y su resultado final”.

La Asociación Colombiana de Infectología considera, además, que la exigencia de la prueba PCR, incluso, tendría un efecto contrario, pues podría “generar una equivocada sensación de seguridad”, que a su vez desataría un relajamiento con las medidas que sí funcionan con mayor certeza, como el lavado de manos, uso de tapabocas y distanciamiento físico.

Dentro de los argumentos, que se pueden leer al final de esta nota en el documento completo, también figura el hecho de que los operarios de aeropuertos no están capacitados para interpretar resultados de pruebas de coronavirus, virus para el que se aplicó la primera vacuna de Pfizer a nivel mundial este martes, en Reino Unido.

Aparte de respaldar la decisión de Iván Duque frente a las pruebas PCR a viajeros que lleguen a Colombia, los infectólogos desestimaron la cuarentena obligatoria para quienes llegan al territorio nacional.

Su razón principal es que acá se tiene “circulación local del virus”, lo que hace que la “implementación de cuarentena a personas que llegan de otros países, que no presentan síntomas”, no aporte “ningún beneficio en particular en la prevención de la transmisión del virus”.

El aislamiento obligatorio, recomiendan los expertos, debe exigirse únicamente a aquellos que hayan tenido “contacto estrecho” con personas conocidas portadoras del virus SARS-CoV2 de forma sintomática o asintomática.

Este es el comunicado de la Asociación Colombiana de Infectología: