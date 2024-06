Por: El Espectador

Aries (21 de marzo – 20 abril)

Evitar caer en el egoísmo excesivo y en el abuso de poder. No es necesario recurrir a esto para sentar tu posición y hacerle entender a los demás que tienes la razón.

Número del día:8

Tauro (21 abril – 20 mayo)

Ten cuidado hoy con exagerar o con los excesos de cualquier clase. Eso podrá generarte angustias innecesarias y provocará falta de armonía contigo mismo.

Número del día: 10

Géminis (21 de mayo – 21 junio)

Utiliza tu sentido de la justicia y resolverás cualquier problema familiar que se presente. Siempre escucha, nunca juzgues y apoya cada vez que sea necesario para estar en armonía.

Número del día: 6

Cáncer (22 junio – 22 julio)

Cáncer, presta mucha atención a todo lo que hagas hoy, los errores podrían pasarte una factura muy cara. No juegues ni especules, podrías perder todo lo que construiste los últimos años.

Número del día: 0

Leo (23 julio – 22 agosto)

Estás muy sensible y tus emociones tendrán un fuerte impacto sobre los demás. A veces una palabra mal dicha puede ser más perjudicial que un comportamiento cargado de ira. Cuidado.

Número del día: 1

Virgo (23 agosto- 22 septiembre)

Podrían existir algunos problemas en casa hoy, puede tratarse de un “drama” de alguien que está reclamando tu tiempo y atención. Te vas a desencantar y a decepcionar, prepárate.

Número del día: 5

Libra (23 septiembre- 22 octubre)

Piensa en lo que puede estar pasando para ponerle remedio, no se justifica que vivas con incertidumbre porque los demás no son claros contigo. No tengas miedo, pregunta y avanza.

Número del día: 7

Escorpio (23 octubre- 22 noviembre)

Es normal que por estos días no estés en tu centro, así que lo más recomendable es que te alejes para no herir a nadie. Muchos quieren ayudarte, así que no pretendas que sepan que es lo que quieres si no hablas.

Número del día: 15

Sagitario (23 de noviembre – 20 diciembre)

La paciencia te ayudará para resolver una situación que requiere de tu honestidad y de tu imparcialidad. Recurre siempre a la verdad para darle trámite a tus asuntos.

Número del día: 3

Capricornio (21 de diciembre – 19 enero)

Trata de ser más amable con tu pareja, si la tienes, a veces tu frialdad “mata” cualquier sentimiento de amor y gratitud que quiera expresarte. La firmeza se queda por fuera de casa.

Número del día: 9

Acuario (20 enero – 18 febrero)

Si tenías pendiente alguna cuestión que te preocupaba, es posible que hoy se solucione. Agradece con amor, sin pensar en que la recompensa pudo ser más grande.

Número del día: 20

Piscis (19 febrero – 20 marzo)

Tu equilibrio hará que seas capaz de aceptar grandes responsabilidades. Por fin estás en un momento de tu vida donde todo es tranquilidad, armonía y libertad.

Número del día: 17

