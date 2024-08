Por: Canal Uno

Hoy vamos a presentar el mensaje que cada signo recibe según su ángel y el tono de la vela que deben usar para canalizar esas energías. ¿Ya sabe usted lo que dicen los ángeles? Aquí le contamos con la astróloga Juliana Suaza.

Aries:

El ángel Serafiel, del amor puro y elevado, te brinda un tiempo para sentir el infinito amor y la misericordia de Dios. La protección espiritual se fortalecerá, y situaciones que sentías pendientes en tu vida afectiva y emocional comenzarán a sanar. Es un período muy positivo para ti, querido ariano; el dinero fluirá de manera favorable y sentirás que empiezas a vibrar de una mejor forma en tu vida. Se recomienda usar velas de color rosa para canalizar las energías del ángel Serafiel.

El ángel Solar te aconseja que tomes decisiones con los pies en la tierra, sin angustias ni afanes. Verás cómo los temas económicos y financieros empiezan a resolverse y las comunicaciones serán positivas para ti. Respuestas que estabas esperando llegarán. Se recomienda usar velas naranjas para canalizar las energías del ángel Solar.

Géminis:

El ángel Mensajero trae cambios significativos en áreas económicas, materiales, laborales y profesionales. Este ángel también facilita reconciliaciones amorosas y la vuelta de personas del pasado en un tono positivo. Para conectar con este ángel, utiliza velas de color amarillo.

Cáncer:

El ángel Doviel te invita a despertar, abrir los ojos y tener fe y firmeza. Últimamente, sientes miedo y dudas sobre avanzar, especialmente en tu trabajo y con personas que no son positivas en tu vida. Suelta todo lo que no te beneficia, porque se te presentarán oportunidades muy positivas. Se recomienda usar velas de color amarillo para canalizar la energía del ángel Doviel y despertar a nuevos comienzos.

Leo:

El ángel de los Hijos del Amor y la Comprensión te ayuda a guiar, proteger y bendecir a tu familia. Este es un momento importante para ti, ya que las personas a tu alrededor comenzarán ciclos positivos en el ámbito profesional e intelectual, y tú también experimentarás evolución en estos aspectos, siempre unido a tu familia. Usa velas de color blanco para canalizar esta hermosa energía.

Virgo:

El ángel Variel, el ángel de la conciencia espiritual, te guía a tomar decisiones y a aprovechar una oportunidad positiva en temas laborales y económicos. Vencerás dificultades y mejorarás tu situación económica. En el amor y la comunicación, todo fluirá de manera positiva. Usa velas de color azul claro para atraer la energía del ángel Variel.

Libra:

Recientemente, has sentido cansancio y tristeza debido a planes y proyectos profesionales y laborales que no avanzan. Los ángeles Tronos, una triada de ángeles que viajan juntos, te dicen que es momento de materializar cambios. La vida te dará oportunidades, aunque no lleguen de inmediato. Sé sabio y justo en el manejo del dinero. Usa velas azules para canalizar la energía de estos ángeles.

Es un tiempo para sanar con la ayuda del ángel Sanador. Escorpio atraviesa un período de dificultades familiares y problemas de salud, en parte causados por saturación mental. Este ángel te invita a confiar en los designios divinos y a mantener la calma, ya que serás una fuente de luz para tu familia. Usa velas de color blanco para canalizar la energía del ángel Sanador.

Sagitario:

El ángel Amiel trae bendición y tranquilidad. Estás en un período de prueba y dificultad en tu vida laboral y personal, pero todo empezará a mejorar para tu bendición y tranquilidad. Sé prudente con tus palabras para evitar decir cosas que no sientes realmente. Tu vida emocional está protegida. Usa velas de color morado para canalizar la energía del ángel Amiel.

Capricornio:

El arcángel Miguel, de gran luz y fortaleza, te guía a tomar decisiones y a volver a confiar en ti mismo. Es un momento positivo porque sentirás que renaces y ganarás fuerza, fortaleza y tenacidad en todo lo que emprendas. Usa velas de color azul para canalizar la energía del arcángel Miguel.

Es el momento de dejar atrás inseguridades, especialmente en tu vida emocional. Empieza a mirar el pasado con energía de perdón y sanación. Estás llamado a sanar tu vida afectiva en todos los ámbitos: amor, familia y amigos. Aunque los reencuentros con personas del pasado puedan ser desafiantes, serán beneficiosos. El dinero fluirá y este ángel te invita a sentirte seguro en cada paso que des. Usa velas de color verde para conectar con esta energía.

Piscis:

El ángel Elohim, el ángel de las aguas, te ayuda a que todo fluya y avance. Si tienes un proyecto en mente, sentirás apoyo y cooperación a tu alrededor. Estás entrando en una etapa donde soltarás situaciones difíciles. Usa velas blancas para canalizar la energía del ángel Elohim.



