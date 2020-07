green

Los médicos del hospital St Luke’s International de la capital japonesa quedaron perplejos al sacar el animal todavía vivo de la garganta de la paciente, señala el diario inglés The Guardian, que al parecer se habría alojado allí cuando aún era una larva.

Los médicos dijeron, citados por medio, que lo más seguro es que la larva estuviera presente en pescado crudo, algo que la mujer de 25 años corroboró cuando dijo que hacía una semana había comido sashimi, una preparación de lonjas delgadas de pescado son cocer.

El reporte de The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene citado por The Guardian advierte que los casos de parásitos que viven en el pescado crudo y se alojan después en las personas son cada vez más comunes en Japón, donde la dieta está basada en alimentos sin cocción previa, tanto pescados como carnes rojas.

El diario británico señala que una vez retiraron la lombriz de la mujer en Tokio, el alivio fue inmediato.