En las últimas horas se viralizó en Twitter una foto de un tuitero con un empaque de las Club Social Integral, el famoso producto que produce la multinacional Nabisco y que, en teoría, es menos dañino para la salud y contiene menos calorías.

En la imagen compartida por el usuario se puede ver el producto con dos de los sellos de alerta que indican que esas galletas tienen sal y grasas saturadas, lo que daría cuenta que no son tan saludables como se muestran en las góndolas de los supermercados.

“Estos sellos me han servido para darme cuenta que los productos que creía saludables, no lo son…”, dice el usuario en su post de Twitter, en donde se hizo viral la imagen y fue comentada por decenas de personas que coinciden en que los sellos han servido para darse cuenta de los productos que, en realidad, no son tan buenos para la salud como lo venden las empresas.