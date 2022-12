La freidora de aire se ha convertido en el más popular de los electrodomésticos de los últimos tiempos. No solo sirve para preparar postres, frituras, carnes y otras recetas, sino que todo lo deja delicioso.

Sin embargo, como todos los electrodomésticos, tienen algunas limitaciones y podrías dañar su funcionamiento o provocar un accidente si no te cuidas. Hay preparaciones que no pueden faltar, pero otras que debes evitar. Aquí te damos una lista de los alimentos que es mejor no preparar en la famosa ‘air fryer’.

Esto es porque el aparato no tiene toda la capacidad o podría incluso generar daños o cortos que terminen en un incidente de la cocina que, sin duda alguna, es mejor evitar. Conoce qué recetas, es mejor cocinar de forma original. Estas son las 3 preparaciones que no deberías hacer en la freidora de aire

¿Qué no se puede meter en una freidora de aire?

Este electrodoméstico no puede hacer todo, tiene ciertas limitaciones.

Sopas o cremas

Aunque seguramente no se te había ocurrido, lo importante es advertir. Cualquier preparación líquida, aunque tenga sólidos, puede ser de cuidado para cualquier electrodoméstico, incluso al evaporarse puede dañar su sistema o perjudicar la parte eléctrica. Es mejor cocinarlas como siempre lo has hecho.

Derretir queso

Aunque puedes colocar un poco de queso en alguna receta, lo que no debes hacer bajo ninguna circunstancia es poner este ingrediente para derretirlo por sí solo, pues puede derretir grasa y que su consistencia no solo vaya a la parte eléctrica del aparato sino que además, se atrape en el fondo de la freidora, e impida la cocción de otros alimentos.

Frijoles

Si son fríjoles o lentejas con caldo, como de olla, el agua puede afectar al aparato. Si son fríjoles refritos, pueden “explotar” dentro del aparato, complicándote la vida. Es mejor que te atengas a calentarnos como siempre, en la olla o en el horno de microondas con su respectiva tapa y evitar accidentes.

Como conclusión, ya sabes que lo que debes evitar es ingresar alimentos que tengan cierta agua, caldo, o algo de líquido que aunque parezca muy poco, puede dañar tu electrodoméstico. Y ni hablar de los fríjoles, que pueden llegar a explotar con el calor y convertir tu cocina y tu aparato en un desastre. Aunque la freidora de aire no pueda con estos elementos, sí puede con todos los demás, así que puedes seguir considerándola tu mejor amiga y la ayuda más mágica de tu cocina.