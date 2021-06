Finlandia vive una situación en su población que ha llevado a que estén en la búsqueda de trabajadores a nivel internacional, en medio de una carencia de mano de obra y crisis demográfica.

Las condiciones climáticas son uno de los factores que ha dificultado esa búsqueda. Asimismo, el idioma finés y la exigencia local para manejarlo de manera fluida se ha convertido en un obstáculo para obtener mano de obra fuera de ese país.

No obstante, a los candidatos que puedan superar ese primer filtro, les servirán algunas recomendaciones prácticas.

Lee También

Cómo viajar a Finlandia

Las indicaciones del sitio infofinland.fi acerca de algunos pasos para mudarse permiten tener una lista de requerimientos para tener en cuenta en el caso de los colombianos:

Se debe solicitar un permiso de residencia ante las autoridades de migración de Finlandia.

Al solicitar ese permiso, debe asegurar que tiene cómo subsistir con un trabajo o una actividad empresarial. En caso de mudarse a donde un ser querido, le exigen a esa persona que ofrezca fondos para que el visitante subsista.

Comunicar de la salida del país de origen a las autoridades locales.

Se debe establecer un presupuesto previo pues los precios de vivienda y demás gastos en Finlandia son altos.

Al momento de mudarse, se debe solicitar a la agencia de gobierno Kela la tarjeta de seguridad social.

Cómo trabajar en Finlandia

La búsqueda de trabajo en Finlandia tiene varios puntos importantes, como el tener un buen finés, algo que también se debe tener en cuenta para la elaboración de la hoja de vida para postularse, explica infofinland.fi.

De acuerdo al portal Finland.fi, para postularse a vacantes en Finlandia se puede buscar en sitios web como el de Centres for Economic Development, Transport and the Environment y el de European Employment Services.

Esa misma página indica que las empresas que reclutan trabajadores aparecen en Internet, en la prensa de Finlandia y publican en sus espacios digitales las ofertas laborales.

Entre la lista de tareas a tener en cuenta para trabajar en Finlandia están:

Conocer en el sitio de inmigración de ese país los requisitos para trabajar.

Convalidar títulos académicos en casos respectivos.

Si se va a estar al menos un año, hacer registro en el sistema de datos de ese país.

Estos requisitos se realizan en los espacios correspondientes a migración y demás autoridades correspondientes, explica el portal.