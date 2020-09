green

El objetivo de las autoridades de Finlandia es encontrar un método “barato, rápido y eficaz” para evaluar a las personas que lleguen a su país de diferentes partes del mundo, publica el diario The Guardian.

Anna Hielm-Björkman, científica de la Universidad de Helsinki y quien está a cargo de este plan piloto, aseguró al mismo medio que un perro entrenado puede detectar la presencia de COVID-19 en 10 segundos y el proceso tarda menos de un minuto.

“Es muy prometedor… Si funciona, podría resultar un buen método de detección en otros lugares, como hospitales, residencias de ancianos y eventos deportivos o culturales”, agregó Hielm-Björkman al rotativo británico.

La metodología que se está trabajando en el aeropuerto de Helsinki es que le piden a los pasajeros internacionales, después de que recogen su equipaje, secarse el cuello con una toalla, la cual colocan en un frasco.

Luego, ese frasco es trasladado a una cabina separada, donde hay otros que contienen diferentes aromas, y el perro comienza a olfatear. Si el can detecta coronavirus, empezará a ladrar o aullar, incluso patea o se acuesta, detalla The Guardian.

Posteriormente, se recomienda al pasajero que se someta a una prueba PCR gratuita con un hisopo nasal para verificar el veredicto de los perros, que ya han trabajado detectando enfermedades como cáncer y diabetes.

En las pruebas realizadas en la Universidad de Helsinki, antes de lanzar el piloto en al aeropuerto, los perros “pudieron identificar el COVID-19 con casi un 100% de precisión, incluso días antes de que el paciente presentara síntomas”, indica el diario británico.

The Guardian publica que expertos todavía no saben qué es exactamente lo que huelen los perros cuando detectan el virus, sin embargo recuerda que un estudio francés concluyó que había pruebas de que el olor a sudor de las personas positivas de coronavirus era diferente al de las que no tenían el virus y los canes lo pueden detectar.

Wise Nose, organización finlandesa que se especializa en entrenamiento de animales en la detección de olores, está entrenando a un total de 16 perros para sumar al proyecto del aeropuerto de Helsinki.

Australia, Francia, Alemania y Gran Bretaña ya tienen adelantado sus planes para seguir el ejemplo de Finlandia.