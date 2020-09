green

Y es que la dirección de salud pública de Canadá, encabezada por Theresa Tam, presentó un informe que demuestra que el coronavirus se está acelerando, cuando ya había logrado aplanar la curva de contagio, según Radio Canadá Internacional.

En ese sentido, Tam advirtió a los ciudadanos, de acuerdo con el medio, que si no se cumple con las medidas de autocuidado, habrá un rebrote que traerá consecuencias mayores a las que dejó la primera ola de contagios.

“Canadá se encuentra en una encrucijada en su batalla contra la pandemia, y las acciones de los canadienses a título individual decidirán si se produce o no un aumento masivo de los casos de COVID-19“, dijo la funcionaria.

Según la directora, la acelerada propagación del coronavirus ya se hace evidente en las cifras, que se triplicaron en el último mes: casi mil casos diarios, según la radio.

De seguir así, los números de contagios por coronavirus podrían subir a 5.000, por día, en el mes de octubre, alertó Tam.

Canadá dio apertura a la economía y a la vida social hace algunos meses, cuando sus casos empezaron a bajar. No obstante, las personas, principalmente adultos entre 20 y 39 años, han omitido las medidas de autocuidado, participan en eventos con mucha gente, no usan tapabocas (como se aprecia en la siguiente imagen) y, al parecer, no tienen la higiene adecuada que se debe adoptar para evitar el virus.

Hasta este jueves, Canadá reportó 149.939 casos, de acuerdo con el observatorio de coronavirus de la Universidad Johns Hopkins.

Si bien al principio los más afectados por la pandemia eran los adultos mayores, ahora son los jóvenes entre los 20 y 29 años los que más reportan casos del virus, indicó el portal local.