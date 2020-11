En diálogo con la BBC, el investigador Richard Stanton, autor principal del estudio, explicó que los enjuagues bucales que contienen al menos un 0,07 % de cloruro de cetilpiridinio (CPC) mostraron “signos prometedores” de poder neutralizar el coronavirus cuando lo expusieron en un laboratorio.

Aunque la investigación sugiere que estos enjuagues pueden ayudar a matar al COVID-19 que esté en la saliva, aclararon que no pueden usarse como tratamiento para el coronavirus, ya que no llegará al tracto respiratorio ni a los pulmones, señala la cadena británica.

The Cardiff University report said mouthwashes containing at least 0.07% cetypyridinium chloride showed “promising signs” of being able to combat the virus. https://t.co/PcTesftS6M

— breakingnews.ie (@breakingnewsie) November 17, 2020