El video que se volvió viral en redes sociales evidencia el momento en que el entrenador identificado como Juan Carlos Ortega, agredió físicamente al árbitro, lo que continuó con varios golpes por parte de los menores de edad del Club Real Vallecaucano; equipo que jugaba un encuentro en Pereira.

Igualmente, en otros videos se observa que los asistentes del central también sufrieron agresiones similares en su contra.

Ante esta situación, las autoridades del deporte vallecaucano repudiaron las agresiones por parte de los jóvenes.

“Ahí no solamente es ver que hay un formador golpeando a un árbitro sino también los deportistas. Queremos ser justos y proceder con el número de las camisetas que vimos en el video para hacer la sanción correspondiente”.

Así mismo, la liga vallecaucana de futbol aceptó que este equipo se encuentra afiliado a la liga y junto con Indervalle rechazaron las acciones violentas que empañan el buen comportamiento.

(Vea también: Video: Un entrenador y su equipo agredieron al árbitro en medio de un torneo)

Por su parte, Ana Milena Orozco, gerente de Indervalle dijo que:

“Nosotros no podemos permitir que entrenadores y jugadores tengan este tipo de comportamiento ante un cuerpo arbitral. No es un entrenador que representa al Valle del Cauca”.

Frente a esto, en una reciente entrevista que tuvo el entrenador Juan Carlos Ortega con Telepacifico, admitió haber cometido un error y pidió perdón por lo sucedido.

“Arrepentido, estoy muy arrepentido de lo que ha pasado. Yo soy un ser humano como cualquiera pero pido disculpas. Ya con esto me toca hacerme a un lado, respetar la institución y a la gente del fútbol”.

Cabe resaltar que el árbitro que recibió la golpiza fue identificado como Brandon Alandete y afirmó que sufrió heridas en sus costillas, moretones e hinchazón en su ojo izquierdo. Además, tiene dificultades para caminar.

“Tengo miedo de volver a pitar, pero tengo más miedo en que terminen lo que hicieron. Mi mamá no está tranquila si salgo, porque no sabe lo que pueda pasar”.

Sin embargo, el entrenador dijo que le gustaría que también se analizara la otra cara de la moneda. “Si quisiera que vieran la otra cara y se dieran cuenta que no es fácil cuando a una persona la quieren discriminar, la quieren poner en el piso”, afirmó el entrenador.

Según relata en la entrevista, su comportamiento fue debido a comentarios racistas por parte del cuerpo arbitral.

“El árbitro todo el partido lo que hizo fue verbalmente decirle a los muchachos cosas como ‘niñas’ y ‘arrimados’. Y hubo algo que para mí fue complicado sobre racismo. Igual, no me voy a excusar con eso tampoco. Solo quiero decirle a la gente que me perdone. Soy un ser humano y tengo familia”.