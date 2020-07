Un estudio conjunto entre el School of Medicine y Survivor Corps revela que los llamados ‘pacientes de larga duración’ presentan más dolencias de las que conforman los listados de los centros de control y prevención de enfermedades, CDC.

El portal Hackensack Meridian Health cita al estudio y agrega otros síntomas, como fatigue, ahogo, dolor muscular, confusión, dolor de cabeza e incluso alucinaciones, así hayan dado negativo después de haber sufrido la enfermedad causada por el coronavirus.

Este trino publicado por el sitio web de The Conversation es el testimonio de una mujer que dice que fue diagnosticada con coronavirus a mediados de marzo, pero que en ella aún persisten malestares como dificultad para respirar, síntomas cardiovasculares y neurológicos, y fiebre, lo que ha obligado a los médicos a darle incapacidad laboral durante estos meses.

Hey, so, I got #Covid19 in March. I’ve been sick for over 3 months w/ severe respiratory, cardiovascular & neurological symptoms. I still have a fever. I’ve been incapacitated for nearly a season of my life. It’s not enough to not die. You don’t want to live thru this, either. 1/

