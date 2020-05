green

Por más que un ciego tenga experiencia de salir solo a la calle, con o sin perro lazarillo, es cierto que en las vías con muchas personas y tráfico vehicular una persona con estas limitaciones físicas depende de extraños para que le ayuden a movilizarse mejor.

Por tal razón, como lo expone una columna de opinión de The Guardian, el distanciamiento social de algunas ciudades podría dificultar ese contacto cercano entre extraño e invidente (o una persona en silla de ruedas, por ejemplo), si se tiene en cuenta que muchos peatones o personas en el transporte público estarían temerosas de acercarse a hablar o a hacer contacto físico con el individuo que requiera la ayuda.

El columnista del diario británico se refiere a un amigo suyo, de más o menos 60 años, que no tiene el sentido de la vista, pero que es completamente autónomo e independiente.

Según el medio, el amigo ciego comenta que hay momentos en que un pequeño empujón del brazo o el codo, o un “puede cruzar” en un semáforo, es una guía de gran ayuda, y que con el distanciamiento social transitar con la libertad usual se tornaría más complicado, incluso en ciudades que, como Londres, son más amigables que otras en materia de infraestructura para personas con discapacidad.

El sentido común nos dicta que la movilidad de estas personas en capitales como Bogotá sería aún más difícil sin la ayuda de los buenos samaritanos, si se tiene en cuenta que muchas de las aceras no tienen rampas, que varios semáforos no tienen señales audibles de cuán pasar y cuando no, que las estaciones de Transmilenio y del SITP carecen de guías para que los ciegos sepan cuándo subirse al bus, o que aún quedan muchos edificios de vivienda o comerciales que no tienen señalización adecuada para estos ciudadanos, entre un largo etcétera.