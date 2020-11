El virus se transmite de persona a persona, sobre todo en ambientes médicos, como clínicas y hospitales, señala la revista Live Science.

La fiebre Chapare es un virus de origen animal y puede causar fiebre, dolor abdominal, vómito, encías sangrantes, salpullido y dolor detrás de las cuencas oculares, señala el medio.

Los hallazgos se dieron a conocer durante la reunión anual de la Sociedad Americana de Medicina e Higiene Tropical (ASTMH), donde se hizo una descripción de los casos que se presentaron en Bolivia.

El objetivo de los científicos es estudiar estos casos y prepararse para atacar el virus, antes de que en un futuro se salga de control y se convierta en una posible pandemia, como sucedió con el coronavirus.

El siguiente fue el anuncio de la ASTMH sobre esta nueva enfermedad:

In 2019 a mysterious and deadly disease seen only once in humans, infected five people in Bolivia’s capital city, La Paz. How can we detect and prevent future outbreaks of the Chapare virus? Learn more #TropMed20 https://t.co/kPyOXlbKZc

