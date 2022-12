Estos signos del zodíaco son los más desprendidos y fríos en sus relaciones afectivas. Por eso, si está saliendo con uno de ellos, no se sorprenda, no es personal, pero quizás si usted es muy cálido, puede que no sean la mejor pareja.

Según la astrología, los signos más fríos no disfrutan de dar grandes expresiones de afecto en público, y quizás tampoco quieran recibirlo de su pareja. Aunque todo depende de su carta astral completa; temperamento y carácter, la realidad es que hay quienes tienen menos interés por mostrar su calidez afectiva. Descubra si es usted o su pareja.

No se caracterizan para nada por demostrar su amor de manera física o cercana. Besos y caricias o abrazos no son primordiales y quizás, podrían estar ausentes. La ternura no es lo suyo y no gustan de la intensidad de la pasión. Se enfocan en la estabilidad de su vida en general y en la practicidad, más no en su vida amorosa, aunque quieran a su pareja. Su mente rige cualquier expresión de espontánea calidez.

Las personas nacidas bajo este signo son muy metódicas y por lo general, racionales y desprendidos. Para ellos, salir de su zona de confort representa desequilibrio emocional. En el amor pueden ser muy egoístas y solo enfocarse en lo que ellos piensan sin considerar al otro, pues sus objetivos siempre estarán por delante, no importa cuánto lleven en el corazón. Esto les juega en su contra, pierden rápidamente el interés, y pueden volverse como un hielo en cuestión de un segundo.

Su problema es que nunca se sabe realmente y a profundidad lo que están pensando o sintiendo. No revelan sus emociones y son buenos para esconderlas a través de su cara doble. Algunas veces verás un lado cálido, otras uno muy frío. Ese cambio puede ser difícil de comprender, y a veces, ni siquiera ellos mismos se percatan de que otros buscan acercarse. Esto puede volverlos personas muy frías.

