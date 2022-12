Aunque cada signo es diferente, hay algunos que se caracterizan por no ser tan limpios y pulcros como otros, pues puede emanar algún mal olor.

Sin embargo, no se trata solo de olores, sino también de ciertas costumbres que no los dejan en la lista de ser lo más cuidadosos al comer o incluso con su ropa.

Según el medio argentino Crónica, esta es la lista de los menos limpios.

Signos: Los signos más “sucios” del zodiaco

El horóscopo permite saber muchas cosas de cada uno de lo signos, sus gustos, sus reacciones e incluso su número de la suerte. Ahora la misma astrología también clasificó a los que no se destacan por ser limpios.

Para muchas personas la higiene es muy importante y de encontrarse con alguien que no lo sea, simplemente pierden el interés de ser amigos o pareja.

Tauro

Sin duda estos son los más sucios del zodiaco. “Siempre posponen la hora del baño y, si “se descuidan” pueden pasar hasta dos semanas sin meterse bajo la ducha”.

Leo

No les hables del baño porque automáticamente cierran la persiana. “Todo es una excusa para no asomarse al agua. Su lema es que duchándose pierden tiempo para hacer otras cosas como dormir o salir con amigos. Aunque la realidad es que una ducha promedio no debe durar más de 10 minutos”, señala.

Virgo

Las personas nacidas bajo este signo opinan desde el fondo de su corazón que “darse un baño es una perdida de tiempo. Estos ostentan el récord, no les gusta bañarse y no tienen problema en gritarlo a los cuatro vientos. Más bien, bañarse les parece innecesario y una gran pérdida de tiempo.”

Capricornio

Este signo “adora pasar tiempo en su casa y lógica es: “No hace falta ducharme, si no hice nada”. Este signo poco activo se aferra a su poca y limitada actividad fuera del hogar para no bañarse y poder seguir viviendo en la suciedad”.

Piscis

Las personas de Piscis “suelen darle mayor importancia a los sentimientos y en algunos casos tienden a abandonar su propia apariencia pero ojo, porque este signo del zodíaco suele tener un encanto natural. Su personalidad es magnética, por lo que su exterior puede quedar en segundo plano”.

Acuario

Acuario es un ser libre, por lo que muchas veces se siente presionado a meterse bajo la ducha “y esto no le agrada mucho, entonces opta por no obedecer las “reglas de higiene” y saltearse alguna que otra vez este paso junto al del lavado de dientes”.