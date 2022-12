Los signos zodiacales nos permiten entender varios de nuestros comportamientos. Uno de ellos es qué tan amorosos podemos llegar a ser con nuestras parejas y nuestro círculo más cercano.

Encontrar el amor nunca ha sido fácil y cuando esa persona que nos gusta no lanza muchas señalas es importante hacer lectura de sus acciones para no equivocarnos.

¿Por qué no me he enamorado?

Las características de cada signo reflejan su manera de pensar, de sentir y de actuar en ciertos aspectos de la vida y sin duda, el amor es una gran parte de ello. De acuerdo con el Horóscopo Negro, el signo es una de las formas de saber si le gustas a tu crush.

Aries

Aries, vas como un pollo sin cabeza por la vida y es por eso por lo que no has encontrado el amor este 2022. “Has saltado de un lado a otro y tampoco está mal, has querido experimentar y satisfacer tus necesidades, no te sientas mal por ello, pero luego no te hagas daño tu mismo cuando quieras estar en pareja. Aries, o una cosa o la otra, pero las dos no se puede. Métetelo en la cabeza y entonces le darás sentido a muchas de las cosas que te atormentan”.

Tauro



Tauro, este 2022 no te has enamorado porque te aferras a la idea de esperar lo mejor por parte de los demás y la verdad es que eso este año no ha llegado. “Eres una persona que sabe lo que quiere y lo que no quiere, lo tienes súper claro, así que, lucha por conseguirlo como haces habitualmente y deja de preocuparte por cosas que no tienen importancia. Puede que el amor no haya llegado a tu vida este año, pero ¿dónde está el problema?”, destaca la web.

Géminis

Géminis, no has encontrado el amor este 2022 porque te aburres muy fácilmente de todo el mundo. “Te cuesta mucho mantener el interés en alguien, pero no es tu culpa, así que, no te autodestruyas por ello. Date la oportunidad de conocerte mejor a ti mismo para saber lo que quieres de verdad y así no perder el tiempo con personas que no te aportan nada. Géminis, no te preocupes en exceso, el amor llegará cuando tenga que llegar”.

Cáncer

Cáncer, te has dado cuenta de que darlo todo sin recibir nada a cambio no te estaba llevando a ningún lado bueno y es por eso por lo que no te has enamorado este 2022. “Te has centrado en ti y los tuyos, has dejado el amor en un segundo plano porque últimamente no te estaba dando todo lo que esperabas de él. Has decidido tomar las riendas de tu vida amorosa y la verdad es que te está yendo bien, así que, por favor, no las sueltes”.

Leo

Leo, este 2022 el amor no ha llegado a tu vida porque cada vez que has intentado conocer a alguien has optado por tomar el control de la situación y no dejar a la otra persona dejarse ver. “Necesitas bajar un poco la intensidad y dejar que las cosas fluyan más, deja que los demás se abran para conocerlos de verdad y ver si son el amor de tu vida o no. Leo, todo el mundo te adora, solo tienes que encontrar la manera correcta de encontrar el amor”.

Virgo

Virgo, el amor es complicado, pero si encima tú no paras de ponerle obstáculos no vas a ir a ningún lado. Este 2022 no te has enamorado porque cada vez que alguien ha conseguido entrar en tu vida no has parado de buscar razones para que esa relación no funcionase. Virgo, intenta frenar un poco y dar alguna oportunidad. No todo el mundo quiere entrar en tu vida para hacerte daño, más bien quieren hacerte todo el bien posible. No seas tan seco.

Libra

Libra, no has encontrado el amor en 2022 porque has dejado que otras personas tengan que decir mucho sobre tu vida amorosa. Libra, tienes que plantarte en tu sitio y dejar las cosas claras. Aquí la única persona que puede opinar sobre tu vida eres tú mismo. No dejes que nadie se meta donde no le llaman, ya has perdido demasiadas oportunidades por culpa de gente que lo único que hace es aportarte vibra negativa.

Escorpio

Escorpio, te sientes muy cómodo siendo tú mismo en privado, “no te gusta compartir tu intimidad con mucha gente y es por eso por lo que no has encontrado el amor este 2022. Has preferido seguir teniendo tu privacidad antes que abrir tu corazón y tener que compartir tu vida con otras personas. Escorpio, está bien ser reservado, pero quizás lo estás siendo demasiado. Intenta abrir tu mente para conocer nuevos horizontes”.

Sagitario

Sagitario, este 2022 no ha llegado el amor a tu vida porque cuando se trata de amor piensas demasiado. “Te agobia la idea de perder tu libertad y tu independencia y te cierras en banda. Cuando alguien entra en tu vida no paras de pensar y entras en un bucle interminable que lo único que hace es dejarte un malo sabor de boca. Sagitario, intenta vivir el amor como sueles vivir la vida, déjate llevar y no pienses demasiado porque el pensar a veces lo único que da son dolores de cabeza”.

Capricornio

Capricornio, este 2022 no ha llegado el amor a tu vida porque finges ser demasiado crítico y difícil de impresionar para proteger tus sentimientos. “Eres ambicioso y súper trabajador, haces que todos los días las cosas salgan como tienen que salir. La razón por la que no te has enamorado este año es porque tienes miedo de que te lastimen, no quieres abordar esa tragedia, no estás preparado para ello, al menos, en este momento”, destaca Horóscopo Negro.

Acuario

Acuario, este 2022 te ha costado encontrar el amor porque te da miedo perder tu libertad. “Eres sensible y terco al mismo tiempo. Te apetece compartir tu vida, pero a la vez te aterra la idea de perder tu independencia y entras en un bucle interminable. Este año no has encontrado el amor porque no querías que los demás fuesen quienes dieran el primer paso y eso no ha pasado. Acuario, tienes que empezar a quitarte ese miedo tonto de una vez por todas”.

Piscis

Piscis, este 2022 no te has enamorado porque te has centrado en luchar por dejar ir todos los rencores que había en tu interior. “Te has centrado en ti y es lo mejor que podías hacer. Has querido curar todas esas heridas abiertas que había en tu interior y por fin has podido hacerlo. No has encontrado el amor porque este año te lo has dedicado a ti y puedes estar bien orgulloso de ello porque muy pocas personas daban un duro por ti”.