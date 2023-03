Desde la época de la antigua Grecia y Roma, las personas han utilizado las cartas de amor para expresar sus emociones más profundas, por lo que a lo largo de la historia, muchas han sido preservadas y se han convertido en una fuente de inspiración.

De hecho, hoy en día siguen considerándose una forma de expresión valiosa, a pesar del auge que tienen otras formas de comunicación como las redes sociales, los mensajes de texto y correos electrónicos.

¿Cuáles son las mejores cartas de amor de la historia?

A continuación le compartiremos algunos escritos que todavía son recordados, aunque ya hayan pasado varios años desde su creación.

La información fue publicada en un portal web de ‘AS’, en el cual mencionaron a las siguientes:

1. Ludwig Van Beethoven

“Aunque sigo en la cama, mis pensamientos van hacia ti, mi Amada inmortal, primero alegremente, después tristemente, esperando saber si el destino nos escuchará o no. Yo solo puedo vivir completamente contigo y si no, no quiero nada.

Sí, estoy resuelto a vagar por ahí, lo más lejos de ti hasta que pueda volar a tus brazos y decir que estoy realmente en casa contigo, y pueda mandar mi alma arropada en ti a la tierra de los espíritus. Sí, desgraciadamente debe ser eso.

¿Serás más contenida y prudente desde que conoces mi fidelidad hacia ti? A ninguna más poseerá mi corazón, nunca, nunca.

¡Oh Dios! ¿Por qué tiene uno que ser separado de alguien a quien ama tanto? Y, además mi vida es ahora una vida desgraciada. Tu amor me hace a la vez el más feliz y el más desgraciado de los hombres. A mi edad yo necesito una vida tranquila y estable, ¿puede existir eso en nuestra relación?

Cálmate, ámame, hoy, ayer, qué lágrimas anhelantes por ti, tú, tú, mi vida, mi todo, adiós. Continúa amándome, nunca juzgues mal el corazón fiel de tu amado. Siempre tuyo.

Siempre mía. Siempre nuestros”.

2. Jean-Paul Sartre

“Intenta entenderme: te quiero mientras presto atención a las cosas que pasan. En Toulouse simplemente te quise. Esta noche te quiero en una tarde de primavera. Te quiero con la ventana abierta.

Eres mía y las cosas son mías y mi amor altera las cosas a mi alrededor.

Y las cosas a mi alrededor alteran mi amor”.

3. Yoko Ono a John Lennon

“Te extraño, John. 27 años han pasado y todavía deseo poder regresar en el tiempo hasta aquel verano de 1980.

Recuerdo todo, compartiendo nuestro café matutino, caminando juntos en el parque en un hermoso día y ver tu mano tomando la mía, que me aseguraba que no debía preocuparme de nada porque nuestra vida era buena.

No tenía idea de que la vida estaba a punto de enseñarme la lección más dura de todas. Aprendí el intenso dolor de perder a un ser querido de repente, sin previo aviso, y sin tener el tiempo para un último abrazo y la oportunidad de decir “Te amo” por última vez. El dolor y la conmoción de perderte tan de repente están conmigo cada momento de cada día.

Cuando toqué el lado de John en nuestra cama la noche del 8 de diciembre de 1980, me di cuenta que seguía tibio. Ese momento ha quedado conmigo en los últimos 27 años y seguirá conmigo por siempre.”

4. Gala Éluard Dalí a Paul Éluard

“Te amo únicamente a ti; no tengo nada, ni capacidad, ni inteligencia, nada, nada; tengo el amor. Es terrible. Y es por eso que si te perdiera me perdería a mí misma y ya no sería entonces Gala, sería una pobre mujer como hay miles y miles.

Tienes que comprender que no tengo nada mío, tú me posees enteramente. Y si me amas cuidarás preciosamente de tu vida, porque sin ti sería como un sobre vacío”.

*Este artículo fue creado con ayuda de Robby Bienestar, una inteligencia artificial que utiliza machine learning para producir texto similar al humano, y curado por un periodista de Pulzo.