Con el lanzamiento de su línea Kylie Skin, la más joven de las Kardashian-Jenner está mostrándoles a sus fans cómo hace para mantener su cutis radiante, usando sus productos.

Sin embargo, luego de subir un video en el que comparte su rutina de limpieza, una tuitera resaltó el poco tiempo que la famosa toma para frotar la espuma en su piel, pues no pasan más de 3 segundos antes de que, con agua, la quite de su rostro.

Frente a esto, y aunque la recomendación de los dermatólogos es invertir entre 20 y 60 segundos en esta rutina de limpieza, el Huffington Post consultó al Dr. Forum Patel sobre el tema, y él aseguró que es muy difícil juzgar la forma en que Jenner lo hace, solo basado en el clip que subió a sus redes.

A continuación, algunos de los comentarios que se pueden leer en respuesta a su grabación:

“¿Como por 3 segundos? Ahh”

“Buen filtro. Realmente fácil ver lo que el producto hace por ti”

Nice filter really easy to see what this product does for you

— Kathryn (@kannchy) May 30, 2019