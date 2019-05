Según un informe de Medline Plus, que fue citado por Soy Carmín, quienes ven la soltería como un castigo a su personalidad o apariencia pueden desarrollar ansiedad, estrés, problemas cardiacos, depresión y baja autoestima.

Los datos expuestos afirman que las mujeres solteras que sufren en el proceso tienen un 28 % más de posibilidades de morir por una enfermedad cardiaca o bajo sus mismas manos, pues muchas de ellas se suicidan o aumentan el consumo de alcohol y tabaco.

Si bien, no son todas las mujeres las que viven su soltería como un problema, la forma más sencilla de identificar este problema es ver si a ella le molesta ver parejas en la calle, pues esto se debería percibir como normal no como una carencia.

En el caso de quienes no salen con sus amigos cercanos para no hacer el papel de ‘violinista’, esto también se podría ver como una alerta, pues una persona que está cómoda con su soltería no debe ver problema en ello, pues estas son oportunidades para gozar de su soltería libremente y no de recordar que está sola.