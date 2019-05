View this post on Instagram

¿Una mascarilla que se convierte en snack? Aquí les dejo la receta que además de nutrir y limpiar la piel sabe delicioso! Algunas propiedades de los ingredientes: EL AGUACATE: potente antioxidante, antibiótico natural, reduce el colesterol. LA MIEL: fuente natural de antioxidantes, favorece la digestión, potencial antibacteriano. El BANANO: alto contenido de potasio, aumenta la vitamina c y B6, altamente energético. @kalleyhogar 💙