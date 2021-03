green

La decepción amorosa que resulta de una infidelidad es el punto de partida para el viaje de Amanda, la protagonista de ‘Siete días de pasión’, nueva novela erótica de Olga Morales.

Olga Morales, comunicadora social y periodista de la Universidad Externado y maestra en Escrituras Creativas de la Universidad Nacional de Colombia, habló con Pulzo y relató sobre las aventuras de Amanda, luego de que descubrió en su novio el sabor al preservativo que nunca usaba con ella.

“Una infidelidad no tiene que ser el fin del mundo. Al menos, para Amanda no lo fue […] el viaje que inició a raíz de la traición la llevó a disfrutar de su cuerpo como no lo había hecho antes”, reza la contraportada del libro de ‘Siete días de pasión’, de la Editorial Grupo Planeta.

Olga Morales en entrevista con Pulzo quiso compartir algunos consejos para aquellos que quieran superar una ruptura amorosa.

“Arranquen a reconocerse así mismos, sus fortalezas y debilidades. Y creo que siempre el resultado va a ser mucho mejor cuando uno regresa”, dijo la escritora.

Aquí, todos los ‘tips’ de Olga Morales, autora de ‘Siete días de pasión’.