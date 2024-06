Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

La freidora de aire es un electrodoméstico diseñado para cocer o freír alimentos, sin necesidad de utilizar aceite. Tienen grandes similitudes con los hornos que utilizan aire caliente para cocinar diferentes ingredientes y mezclarlos con propuestas culinarias que luego son llevadas a la mesa.

Estas elegidas de la cocina “mantienen una circulación constante y homogénea de calor” lo que permite que los alimentos se cocinen en un menor tiempo posible gracias a los ventiladores que tiene en su interior, dejando como resultado papas crujientes, snacks y hasta pizzas con bordes tostados que conquistan paladares.

(Vea también: Así se preparan las irresistibles repollas rellenas de arequipe o crema de chantilly)

No obstante, en ocasiones algo falla en el proceso y algunos alimentos se quedan pegados en ella, poniendo en jaque algunas preparaciones. En Gastronomía y recetas de El Espectador, te damos algunos trucos para que esto no te pase:

1- Precalienta siempre la air fryer

Esta es una opción que no debes perder de vista. Este paso hará que los alimentos no se adhieran a la canasta donde cocinas tus propuestas. La temperatura es clave para que todo se cocine al mismo tiempo. Esto mejorará la textura e incluso el sabor de los alimentos.

(Vea también: Receta para prepare una deliciosa pizza de piña en la freidora de aire, ahorrará tiempo)

2-El aceite debe ser rociado

Si vas a optar por esta alternativa no es necesario que abuses del ingrediente. Aunque no deberías recurrir a él para tus cocciones, utiliza solo un poco para que preparaciones como el pescado o el pollo no se peguen. Un truco para esto es no añadir aceite directamente a la freidora, lo que puedes hacer es untar los alimentos con este para evitar que se adhieran en el fondo o en sus paredes.

3-Mantén limpia la olla

Es recomendable que siempre que se use la olla se haga una limpieza, ya que los residuos pueden hacer que la comida se adhiera más fácil a la canasta. Ten mucho cuidado con la estrategia que emplees para que no vayas a dañar la olla, recuerda que el exceso de líquido puede perjudicar su funcionamiento.

(Vea también: Ensalada César con pollo, una receta saludable para mitad de semana)

4-Usa siempre papel de horno

Una estrategia infalible. Utiliza papel pergamino o de horno en tus recetas para que los alimentos no queden pegados a la olla. Este funcionará como un escudo para que conserven su textura y su piel tal como lo requieres. Una buena alternativa incluso a la hora de asear la olla.

5-Agita la olla

Lo que puedes hacer para que la comida no se pegue en la olla es sacudirla suavemente a mitad de la cocción, asegurándote de que dentro de la canasta se muevan los alimentos. Una buena técnica es utilizar pinzas o un tenedor para desplazar el pollo, la carne, las papas o el pescado, conservando sus pieles.

(Lea también: Así puede quitar la molesta grasa a los vidrios de la ducha y estén siempre impecables)

6-Recetario para la freidora de aire: las mejores propuestas para preparar en casa

Pollo asado, alitas, papas criollas y garbanzos crujientes son algunas de nuestras sugerencias para ti. Ver la nota completa aquí

Lee todas las noticias de vivir bien hoy aquí.