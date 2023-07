Todos en alguna etapa de nuestra vida nos hemos sentido frustrados por algo que no nos sale tan bien como lo esperábamos, de hecho, ese sentimiento desagradable que no quisiéramos vivir es muy necesario porque debe de ser experimentado para lograr darle un reajuste a las emociones, un mejor manejo a las situaciones y aprender a controlar las acciones que varias veces se desbordan sin tener en cuenta las consecuencias.

La poca tolerancia a la frustración es un tema que aqueja a mucha gente, especialmente a aquellos que se les dificulta aceptar los fracasos. Al mismo tiempo, la conducta inapropiada refleja la inconformidad de una circunstancia poco favorable para ellos.

(Vea también:8 charlas para mejorar habilidades y que hablar en público no sea más un calvario)

Estas personas desde la niñez se acostumbraron a conseguir lo que querían por medio del berrinche y las pataletas que le hacían a sus padres o cuidadores, quienes buscaban calmarles con incentivos negativos, otorgándoles llenar a toda costa el capricho del momento.

Indudablemente, a un individuo con baja tolerancia a la frustración, solo le enseñaron en casa a conseguir por cualquier medio lo que quería, es decir, a ganar siempre y fue así como su mente se formó competitiva y caprichosa. En la vida no siempre se tiene lo que uno quiere, ni tampoco se gana en todo. En varias ocasiones nos enfrentamos a la posición de perdedores, lo cual no está para nada mal si aprendemos a tolerar los fracasos que se presentan para darnos un impulso mayor hacia nuevas oportunidades.

Pretender tener cualquier situación bajo la manga o mejor aún querer controlar lo que nos rodea, lo único que logra es que permanezcamos con una mentalidad estancada. En realidad son muchos los aspectos personales que deberían de ser trabajados para alcanzar un avance y evolución. Es de suma importancia reformular un esquema más estructurado en relación con un comportamiento que dé lugar a la tolerancia hacia eso que nos puede frustrar en algún momento.

Conductas que evidencian poca tolerancia a la frustración

1 Abandonan frecuentemente lo que empiezan.

2 Estrés y ansiedad cuando algo no sale como se espera.

3 Evasión de responsabilidades.

4 Evitación de situaciones.

5 Desmotivación constante.

6 Miedo al fracaso.

7 Dificultad para tomar decisiones.

8 Poca habilidad para resolver conflictos.

9 Ira, mal genio e irritabilidad.

10 Conducta impulsiva.

11 Responsabilizan a los demás de sus propios errores.

(Lea también: Cómo quitar manchas de esfero en camisas y que queden como nuevas; solución es efectiva)

Así puedes aprender a tolerar la frustración

1 Reconoce cuando te sientas frustrado.

2 Destruye las creencias

irracionales.

3 Acepta que los errores son parte del proceso.

4 Piensa antes de actuar.

5 Usa un autodiálogo

agradable.

6 Pon en práctica técnicas

de relajación para equilibrarte.

7 Busca soluciones para la

situación.

8 No huyas, enfrenta lo que pasa con madurez.

9 Dales un giro a tus

limitaciones.

10 Entiende que luchar

por algo no significa siempre conseguirlo.

11 Confía en tu potencial.

12 Ajusta todo lo relacionado con la estrategia.

13 No te des tanto látigo.

Perder también es ganar y no tener nos ayuda a desarrollar la capacidad de resiliencia.