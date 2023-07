De las canas algunos son amantes y otros no. El cabello blanco es una manifestación natural del envejecimiento. Se ha evidenciado que a medida que una persona envejece su cabello comienza a palidecer, perdiendo el pigmento que lo caracterizaba. Esto se debe principalmente a los melanocitos, células que se encuentran en los folículos capilares responsables de la producción de melanina; encargada del color del cabello, la piel y los ojos.

A medida que las personas envejecen, los melanocitos disminuyen en el cuerpo y, a su vez, lo hace también la melanina. Como resultado el cabello nuevo que crece ya no tiene el suficiente pigmento como en la juventud y es allí donde aparecen las canas.

(Lea también: ¿Por qué los ‘millennials’ parecen no envejecer? ChatGPT dio la respuesta)

Sin embargo, el envejecimiento no puede ser la única razón por la que aparecen canas. La evidencia está ahí: existen personas a las que les aparecen a temprana edad. Esto se debe a la genética de cada persona, ya que en algunos casos la producción de melanina no es suficiente, produciendo así la pérdida del pigmento del cabello.

Luisa Hernández, residente de tercer año dermatología de la Facultad de Medicina de la UdeA, explica que son muchos los factores que hacen que aparezcan las canas, desde los ambientales hasta los nutricionales:

En el estudio ‘Factores de riesgo asociados con el envejecimiento prematuro del cabello en adultos jóvenes’ publicado en la National Library of Medicine en 2019, se estudiaron en una muestra de 100 jóvenes menores de 25 años, las causas por las que tenían envejecimiento prematuro del cabello.

Se evidenció que hay una correlación alta con los antecedentes familiares. Se reportó que al menos en el 39 % de los casos había antecedentes familiares de canas en al menos uno de los padres biológicos y un 55 % de los jóvenes reportó su aparición entre los 14 y los 18 años. La edad más temprana de aparición fue a los 9 años.

(Vea también: Cómo usar el aguacate para tratar las puntas abiertas; su cabello no lucirá igual que antes)

Como lo dijo la doctora Hernández, el estrés es una razón de peso, aunque el envejecimiento y la genética son las principales causas, pero la ciencia sugiere que el estrés crónico y prolongado influye en el proceso de envejecimiento del cabello y la aparición prematura de canas.

Esto se debe a que cuando una persona experimenta estrés intenso y prolongado el cuerpo produce la hormona cortisol que puede afectar a los melanocitos y así disminuir la producción de melanina.

Aunque la respuesta no está comprobada al 100 %, al ser las canas un proceso natural del ser humano, un estudio publicado este año en la revista Nature y liderado por investigadores de la Facultad de Medicina Grossman de la NYT en Estados Unidos, contempló la posibilidad de revertir o interrumpir la aparición de las canas en las personas a las que por estética prefieren mantener la pigmentación en su cabello.

Will there ever be a way to prevent gray hair? Thanks to a new study published in @Nature, researchers have a better understanding of why hair grays, which may provide them with a new avenue for halting the process.

Learn about the findings: https://t.co/5tMNhrJWvc pic.twitter.com/Od0omT6Vdc

— NYU Grossman School of Medicine (@nyugrossman) April 19, 2023