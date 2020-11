green

Cachorros Club, un blog especializado en el cuidado de estas mascotas, recordó que los canes tienen la necesidad de huir o esconderse cuando hay ruidos fuertes; incluso, en 2019 se registró el caso de una perra que murió por el estrés que le produjo escuchar los juegos pirotécnicos.

Por lo anterior, un sitio web que ayuda a encontrar mascotas extraviadas recomendó usar la técnica ‘tellington’, que consiste en atar de una forma específica al perro; esto ayudará a que circule la sangre en su cuerpo y se reduzca la tensión generalizada.

Aquí, una gráfica que difundió el centro en Instagram, en donde se explica de forma exacta cómo amarrar a su mascota; deberá usar una venda y no ejercer mayor presión.

¿Qué otras alternativas hay para calmar a un perro que le teme a los ruidos fuertes?

El primer portal citado informó que cerrar puertas, ventanas y cortinas es una forma de reducir el campo de visión y audición de estas mascotas, que ahora son utilizadas para detectar COVID-19; además, se podría crear una especie de cajón (‘búnker’) en el que esté protegido.

El medio recordó que el can siempre se sentirá seguro estando cerca de su amo; también es bueno actuar con normalidad, demostrándole así que no existe un peligro; intentar jugar o darle su comida favorita no estaría mal, esto siempre será mejor que regañarlo o castigarlo por una reacción involuntaria de su sistema nervioso.

Nota: no intente sedarlo sin consultar antes a un veterinario.