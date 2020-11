Aunque no es la única forma de evitar que quienes usan gafas tengan que soportar el incómodo empañamiento de sus lentes, este truco ha ganado popularidad en el mundo gracias a su eficacia en medio de la pandemia del Covid-19.

Consiste en adherir a la piel el tapabocas en su parte superior con una curita larga o una tira de micropore.

El truco fue popularizado por Daniel M. Heiferman, médico especializado en neurocirugía cerebrovascular. El galeno estadounidense publicó una foto explicando el truco en su cuenta de Twitter.

If you’re having a hard time with glasses fogging or keeping your mask up over your nose, a simple bandaid does wonders. Learned it in the OR.

Feel free to share, it may save lives! pic.twitter.com/RBG8JGUzFS

— Daniel M. Heiferman, MD (@DanHeifermanMD) November 12, 2020